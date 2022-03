GNTM 2022: Wer schafft es in den Charity-Kalender?

Die wichtigsten Infos zur 17. Staffel von "Germany's Next Topmodel" gibt es hier im Überblick.

Wer ist noch im Rennen um den Titel und wer musste "Germany's Next Topmodel" 2022 schon verlassen?

Die Sedcard ist so etwas wie die Visitenkarte eines Models. Nur wer sich hier von seiner besten Seite zeigt, erhält am Ende die begehrten Jobs. Kein Wunder also, dass die Topmodel-Anwärterinnen in dieser Woche besonders unter Strom stehen – und als wäre das nicht schon genug, eröffnet sich den Frauen noch eine weitere große Gelegenheit.

Stefanie Giesinger hat tolle Neuigkeiten für die angehenden Models

Keine Geringere als Stefanie Giesinger meldet sich per Videobotschaft bei den angehenden Models und ihre Nachricht hat es in sich: Die Fotos, die heute geschossen werden, sollen nicht nur in den Sedcards landen, sondern auch in einem Kalender der gemeinnützigen Initiative Yeswecan!cer erscheinen, welche Giesinger bereits seit Jahren unterstützt.

Die Organisation hat es sich zur Aufgabe gemacht, krebskranke Menschen zu unterstützen und Betroffene miteinander in Kontakt zu bringen. Der Verkaufserlös des Kalenders kommt zu 100 Prozent Yeswecan!cer zugute. Allerdings ist in dem Kalender nur für zwölf Frauen Platz.

Sophie wird von ihren Emotionen übermannt

Vor allem Sophie reagiert emotional auf Giesingers Botschaft. Die 18-Jährige muss bei den Worten des Models sofort an ihre Oma denken, welche vor langer Zeit den Kampf gegen den Krebs verloren hat. "Stefanie Giesinger ist ja auch bekannt dafür, dass sie sich für andere Menschen einsetzt, deswegen finde ich die Message, die sie da rüberbringen möchte, voll wichtig, und ich finde es megacool, dass wir die Chance haben, ein Teil davon zu sein", erklärt die Topmodel-Anwärterin, bevor sie in Tränen ausbricht. Trost erhält Sophie allen voran von Noëlla, die vor zwei Jahren aufgrund der Brustkrebserkrankung ihrer Mutter ebenfalls eine schwere Zeit durchmachte.

Diese Teilnehmerinnen schaffen es in den Kalender

Sowohl für Sophie als auch Noëlla endet die 7. Episode von "Germany's Next Topmodel" 2022 mit einer guten Nachricht. Beide schaffen es in den Kalender. Darüber hinaus dürfen auch Vanessa, Inka, Amaya, Lou-Anne, Vivien, Anita, Paulina, Luca, Juliana und Martina Teil dieses schönen Projekts sein.

Welche Topmodel-Anwärterinnen können vor Heidi und ihrer Gastjurorin Coco Rocha überzeugen und wer muss nach Hause fliegen? "Germany's Next Topmodel" 2022 immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

