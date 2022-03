Im Clip: Das passiert in GNTM Folge 8

"Camera and Action"

In der 8. Folge von "Germany's Next Topmodel" dreht sich alles um Social Media. Die Frauen müssen hierbei ihr Können in der Schauspielerei unter Beweis stellen. Nachdem der Regisseur "Camera and Action" gerufen hat, tun sich einige Topmodel-Anwärterinnen sichtlich schwer, eine gute Szene zu drehen. Manch eine Träne fließt hierbei.

Ein Interview mit Überraschungen

Die Frauen erwartet ein Live-Interview mit der Journalistin Claudia von Brauchitsch. Hier können die Topmodel-Anwärterinnen leicht ins Fettnäpfchen treten. Werden sich alle kompetent präsentieren oder tanzen einzelne Models aus der Reihe? Die Journalistin kritisiert: "Das ist ein Satz, der geht gar nicht." Was da wohl einer der Frauen rausgerutscht ist?

Es wird galaktisch

Die Outfits der Frauen beim Entscheidungs-Walk haben es in sich. Die extravaganten Kleider sind für einige Models eine große Herausforderung, da sie die Form von Ufos haben. Die Topmodel-Anwärterinnen müssen zudem diese Woche nicht nur Heidi überzeugen, sondern auch die Gastjuroren The Blonds. Starker Wind erhöht den Schwierigkeitsgrad beim Entscheidungs-Walk. Die eine oder andere stürzt mit ihrem galaktischen Outfit.

"Germany's Next Topmodel" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

