Im Clip: Durchsetzungsvermögen ist gefragt – Wer kann #GNTM 2022 werden?

Wessen Leistung fĂĽrs Weiterkommen 2022 reicht und wer bereits in Folge 2 die Heimreise antreten muss, entscheidet Modelchefin Heidi Klum. Fotograf Yu Tsai, der bekanntermaĂźen hohe AnsprĂĽche hat, steht dem Topmodel dabei zur Seite. Deshalb ist in dieser Folge nicht nur das Fotoshooting mit dem Gastjuror eine Herausforderung, sondern auch der Laufsteg an sich. Steile Treppen, unebener Boden und rauer Wind: Der Catwalk hat es dieses Mal in sich und verlangt von den Models vollen Einsatz.

Duell-Modus auf Mykonos

KalimĂ©ra aus Mykonos: In Folge 2 von "Germany's Next Topmodel" sind Kampfgeist und Durchsetzungsvermögen gefragt, denn die Woche verläuft im Duell-Modus. Das heiĂźt: Im direkten Duell zeigt sich, wer das gewisse Etwas hat und wer sich die Show stehlen lässt.Â

Gastjuror Yu Tsai: Der Fotograf der Stars

Yu Tsai wurde in Taiwan geboren, lebt aber mittlerweile in New York und Los Angeles. Während seines Malerei- und Grafikdesign-Studiums am Art Center College of Design in Kalifornien entdeckte er seine Leidenschaft für die Regie und Fotografie – mit großem Erfolg. Seine Fotografien wurden in Zeitschriften wie "Cosmopolitan", "Vanity Fair", "Playboy", "GQ" und "Vogue" vorgestellt.

Er hatte zahlreiche Prominente vor der Kamera – darunter Janet Jackson, Anne Hathaway, Alicia Keys, Keira Knightley, Demi Lovato, Leonardo DiCaprio, Chris Hemsworth und Sienna Miller. Zudem arbeitete Yu Tsai unter anderem mit Models wie Alessandra Ambrosio, Kate Upton, Rosie Huntington und Gigi Hadid.

Gastjuror bei "Germany's Next Topmodel"

Neben seiner Funktion als kreativer Berater für Fotoshootings und Juror bei "America's Next Top Model" bzw. "Asia's Next Top Model" war er auch schon Teil von "Germany's Next Topmodel" 2020. Dabei zeigte sich der Top-Fotograf von seiner strengen Seite. Mit seinem Auftreten sorgte er damals bei einigen Kandidatinnen für Nervosität und Unsicherheiten.

Wie sich die 28 GNTM-Kandidatinnen schlagen werden, siehst du in Folge 2 am Donnerstag, den 10. Februar 2022, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

