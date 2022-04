GNTM 2022: Folge 12 jetzt anschauen

Die 17. Staffel von GNTM startete am 3. Februar 2022. Hier findest du alle Sendetermine.

Bei "Germany’s Next Topmodel" 2022 steht Diversität klar im Fokus. Hier findest du alle Kandidatinnen im Überblick.

Wer ist noch dabei und wer ist raus? Welche Models weiterhin vom Titel "Germany's Next Topmodel" 2022 träumen dürfen, siehst du hier.

Im Clip: Staffel 17 Episode 12 – Der Einzug in die Top 10

Folge verpasst? Kein Problem. Melde dich jetzt an und schaue kostenfrei deine Lieblingssendung.

Wiederholung der 12. Folge

Die Wiederholung von GNTM-Folge 12 ist am 22. April 2022 um 20:15 Uhr auf sixx zu sehen. Außerdem gibt es die ganze Folge und zahlreiche Highlight-Clips jederzeit hier im Videobereich oder auf Joyn.

Das passiert in Folge 12

In Woche 12 erwarten die Topmodel-Anwärterinnen besonders anspruchsvolle Challenges – schließlich geht es um den Einzug in die Top 10. Vor der Linse von Starfotograf Yu Tsai müssen sich die Models beim Trampolin-Shooting beweisen. Der Entscheidungs-Walk hat es ebenfalls in sich. Beim Catwalk durch einen Irrgarten gilt es für die Models Heidi Klum und Gastjuror Peter Dundas von ihrem Laufsteg-Potenzial zu überzeugen.

Wer schafft den Sprung nach vorne?

Beim Trampolin-Shooting geht es für die Topmodel-Anwärterinnen hoch hinaus. Auf einem Parkhausdach werden die Models vor der Skyline von Los Angeles abgelichtet. Um Starfotograf Yu Tsai in der Luft anspruchsvolle Posen anzubieten, sind vor allem Haltung und Körperspannung gefragt. Nicht allen Models will die Herausforderung gelingen – sie bekommen die Enttäuschung des Fotografen voll zu spüren. "Oh my god, Heidi, what is going on? I am shocked …", wendet Yu Tsai sich an die Modelchefin.

Einzug in die Top 10

Am Ende des Entscheidungs-Walks in Woche 12 wartet auf die Models ein Meilenstein in Richtung Finale: der Einzug in die Top 10. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen sich die Topmodel-Anwärterinnen zunächst den richtigen Weg durch ein Heckenlabyrinth bahnen. Anschließend posieren sie in den Outfits von Peter Dundas vor Modelchefin Heidi und dem Designer selbst, der gleichzeitig der Gastjuror in dieser Woche ist. Trotz der Herausforderung gilt es beim Catwalk Sicherheit und Selbstbewusstsein auszustrahlen. Wer kann die Aufgabe gekonnt meistern und zieht in die Top 10 ein?

"Germany's Next Topmodel" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Das könnte dich auch interessieren: