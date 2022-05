GNTM 2022: Folge 14 jetzt anschauen

Im Clip: Die ganze 14. Folge anschauen

Wiederholung der 14. Folge

Die Wiederholung von GNTM-Folge 14 ist am 6. Mai 2022 um 20:15 Uhr auf sixx zu sehen. Außerdem gibt es die ganze Folge und zahlreiche Highlight-Clips jederzeit hier im Videobereich oder auf Joyn.

Das passiert in Folge 14

In Woche 14 von "Germany's Next Topmodel" steht für die Top 8 Sport auf der Tagesordnung. Im direkten Duell treten die Frauen bei einem athletischen Editorial-Shooting an. Beim Entscheidungs-Walk liefern sich die Topmodel-Anwärterinnen außerdem ein Kopf-an-Kopf-Rennen – und zwar nicht im übertragenen Sinn. Wer schafft es, Modelchefin Heidi Klum und Gastjuror Thomas Hayo zu begeistern, und zieht ins Viertelfinale von GNTM ein?

Editorial-Shooting auf dem Tennis-Court

Fotograf Max Montgomery lichtet die Models in weißen High-Fashion-Kleidern auf einem Tennisplatz ab. Entstehen soll dabei eine Editorial-Fotostrecke. Das Coaching für die nötige Eleganz beim Tennis-Shooting übernimmt Creative Director Thomas Hayo. Die Besonderheit: Die Topmodel-Anwärterinnen treten wie schon in Folge 2 im Zweikampf gegeneinander an. Nur wer in Shooting und Walk zwei Punkte sammeln kann, kommt direkt weiter. Wem es nicht gelingt zu punkten, muss bei der Entscheidung zittern.

Mit großen Schritten in Richtung Finale: Ein sportlicher Entscheidungs-Walk

Passend zum Thema der Woche findet die Entscheidung in Woche 14 in einem Footballstadion statt. Die Duell-Paare sprinten in sportlichen Outfits und Sneakers auf der Tartanbahn des Stadions zum Laufsteg und liefern sich dabei erbitterte Wettrennen. Die Verliererin muss schließlich ohne Verschnaufpause direkt auf den Catwalk, der über den Rasen des Footballfeldes auf Heidi und Thomas Hayo zuführt. Welche Topmodel-Anwärterinnen schicken sie ins Viertelfinale?

"Germany's Next Topmodel" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

