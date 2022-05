GNTM 2022: Folge 16 jetzt anschauen

Im Clip: Staffel 17 Episode 16 - Der Einzug ins Finale

Wiederholung der 16. Folge

Die Wiederholung von GNTM-Folge 16 ist am 20. Mai 2022 um 20:15 Uhr auf sixx zu sehen. Außerdem gibt es die ganze Folge und zahlreiche Highlight-Clips jederzeit hier im Videobereich oder auf Joyn.

Das passiert in Folge 16

Sechs Halbfinalistinnen kämpfen in Woche 16 von "Germany's Next Topmodel" um eines der begehrten Final-Tickets. Die letzten Hindernisse, die es zu überwinden gilt, sind ein Höhen-Shooting der besonderen Art und ein Walk mit ausgefallenen Outfits. Für die Elimination im Halbfinale bekommt Modelchefin Heidi Klum familiäre Unterstützung: Tochter Leni Klum ist Gastjurorin in Folge 16 von GNTM.

Höhen-Shooting vor der Linse von Kristian Schuller

Ein weiteres Höhen-Shooting steht für die Models in Folge 16 auf dem Plan. Fotografiert werden die sechs Halbfinalistinnen von Starfotograf Kristian Schuller. Die Topmodel-Anwärterinnen posieren im letzten regulären Shooting der 17. Staffel in ausladenden Roben und sind dabei in mehreren Metern Höhe an einem hin- und her schwingenden Stab befestigt.

Die letzte Elimination: Wer zieht ins Finale von GNTM 2022 ein?

Bei der Elimination im Halbfinale zeigt sich: Wer bekommt ein Ticket für das große Live-Finale in Köln und für wen platzt der Traum vom Titel kurz vor dem Ziel? Der dafür entscheidende Walk führt zwar über einen simplen, schwarzen Laufsteg, die Outfits der Models haben es dafür in sich. Über eleganten, bodenlangen Kleidern tragen die potenziellen Finalistinnen Röcke, die während des Walks brennen. Wem gelingt es, selbst bei dieser feurigen Herausforderung einen kühlen Kopf zu bewahren?

Das große Finale von GNTM 2022 siehst du am 26. Mai um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

