GNTM 2022: Das Finale jetzt ansehen

Im Clip: Staffel 17 Episode 17: Das große Finale

Wiederholung der 17. Folge

Die Wiederholung von GNTM-Folge 17 ist am 27. Mai 2022 um 20:15 Uhr auf sixx zu sehen. Außerdem gibt es die ganze Folge und zahlreiche Highlight-Clips jederzeit hier im Videobereich oder auf Joyn.

Das passiert im großen Finale

Fünf Models haben es 2022 ins große Finale von "Germany’s Next Topmodel" geschafft: Martina, Lou-Anne, Anita, Noëlla und Luca. In der 17. Staffel, die ganz im Zeichen von Diversity steht, ist mit der 50-jährigen Martina auch erstmals ein Best-Ager-Model im Finale – und nicht nur das. Zum ersten Mal in der GNTM-Geschichte konkurrierten im Finale Mutter und Tochter miteinander. Doch die finale Entscheidung wird zwischen Lou-Anne und Luca gefällt.

Lou-Anne gewinnt "Germany’s Next Topmodel" 2022

Nach dem Top-5-Walk zum Auftritt von Måneskin trifft Heidi Klum die erste Entscheidung. Die Models präsentieren Outfits des Designers Jeremy Scott. Für Anita endet die GNTM-Reise hier und sie belegt Platz 5.

Im Anschluss laufen die Top 4 in den Looks von Designerin Marina Hoermanseder den Karussell-Walk. Und schon kommt die zweite Entscheidung: Noëlla belegt Platz 4.

Nach dem Live-Shooting mit Fotografin Ellen von Unwerth ist es für Martina vorbei und sie belegt Platz 3. Für die beiden verbliebenen Finalistinnen folgt nun der schwierigste Walk, den es je bei GNTM gegeben hat: der Upside-down-Walk. Im Anschluss wird die finale Entscheidung gefällt: Heidi Klum kürt Lou-Anne zur Siegerin von "Germany’s Next Topmodel" 2022.

Sophie gewinnt den Personality Award

Fans konnten in der ProSieben-App abstimmen, wer den Personality Award erhalten soll. Im Finale überreicht Liliana diesen feierlich. Ihr wurde die Ehre in der letzten Staffel 2021 zuteil. Sophie, die das GNTM-Finale-2022 als Backstage-Moderatorin begleiten darf, ist sichtlich gerührt, als sie den Personality Award überreicht bekommt.

