GNTM 2022: Folge 8 jetzt anschauen

Wiederholung der 8. Folge

Die Wiederholung von GNTM-Folge 8 ist am 25. März 2022 um 20:15 Uhr auf sixx zu sehen. Außerdem gibt es die ganze Folge und zahlreiche Highlight-Clips jederzeit hier im Videobereich oder auf Joyn.

Das passiert in Folge 8

In Woche 8 sollen die Models ihr Social-Media-Potenzial unter Beweis stellen, denn in der Modewelt wird eine gelungene Social-Media-Präsenz immer wichtiger. Die Challenge besteht für die Topmodel-Anwärterinnen darin, ein Produkt in 45 Sekunden bestmöglich in einem Clip zu bewerben. Die besondere Schwierigkeit: Die Artikel sind keine normalen Alltagsgegenstände.

Der Clip-Dreh ist nicht die einzige Herausforderung, die in Woche 8 auf die Topmodel-Anwärterinnen wartet. "akte."-Moderatorin Claudia von Brauchitsch möchte die Models bei einem Live-Interview mit kniffligen Fragen aus der Reserve locken. Die gezielten Fragen der Journalistin führen bei Model Paulina zu einem überraschenden Geständnis. Sie ist aber nicht die einzige Topmodel-Anwärterin, der Claudia von Brauchitsch ein Geheimnis entlocken kann. Auch Lieselotte gibt im Interview Unerwartetes preis.

Beim Entscheidungs-Walk präsentieren die Models in Folge 8 die spektakuläre Mode des Duos The Blonds. Die beiden Designer stehen Modelchefin Heidi Klum in dieser Woche auch als Gastjuroren zur Seite. Dass der Entscheidungs-Walk mitten in der Wüste stattfindet, bringt Schwierigkeiten mit sich. Modelchefin Heidi passt die Bedingungen daraufhin an.

"Germany's Next Topmodel" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

