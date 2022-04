Seit dem 3. Februar läuft "Germany's Next Topmodel" 2022: alle Sendezeiten und Sendetermine

In Staffel 17 wird Diversität großgeschrieben. Die Topmodel-Anwärterinnen sind in diesem Jahr deshalb so individuell wie noch nie: alle Kandidatinnen im Überblick

Wer ist noch dabei und wer ist raus? Welche Models weiterhin vom Titel "Germany's Next Topmodel" 2022 träumen dürfen, siehst du hier

Im Clip: Staffel 17 Episode 9: Fantasy Edition

Wiederholung der 9. Folge

Die Wiederholung von GNTM-Folge 9 ist am 1. April 2022 um 20:15 Uhr auf sixx zu sehen. Außerdem gibt es die ganze Folge und zahlreiche Highlight-Clips jederzeit im Videobereich oder auf Joyn.

Das passiert in Folge 9

In Woche 9 steht die Fantasy-Edition von "Germany's Next Topmodel" 2022 an. Ganz nach dem Motto: "Express Yourself" müssen die Models beim Höhen-Shooting beweisen, dass sie alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen können.

Plüschtier-Kleider und Levi's-Casting

Und das, obwohl sie quietschbunte, mit Plüschtieren verzierte Kleider tragen und an einem überdimensionalen Mobile in luftiger Höhe hängen. Welche Models gehen bei dieser Reizüberflutung nicht unter? Auch die Job-Chance bei Levi's lässt die Herzen der Topmodel-Anwärterinnen höherschlagen. Wer kann mit seinem kreativen Insta-Reel die Kundin für sich begeistern?

Die Models schreiten als Zungen über den Laufsteg

Der Elimination-Walk findet vor spektakulärer Kulisse statt. In knallroten Abendkleidern mit meterlangen Schleppen betreten die Topmodel-Anwärterinnen den Catwalk aus Heidis Mund heraus, der auf einem riesigen Schwarz-Weiß-Poster abgebildet ist. Wer kann Heidi und ihre Gastjurorin Nikeata Thompson mit seiner Leistung überzeugen? Und wer ist raus und muss die Heimreise antreten?

"Germany's Next Topmodel" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

