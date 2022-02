Im Clip:Â Wer schafft es in den #GNTM-Opener 2022?

Die Challenges auf Mykonos sind noch nicht zu Ende. Auch in der 3. Folge von "Germany's Next Topmodel" 2022 testet Heidi Klum auf der griechischen Insel das Modelpotenzial ihrer Kandidatinnen — gemeinsam mit gleich zwei Gastjuroren. Stardesigner Christian Cowan und Starfotograf Rankin nehmen mit der Modelchefin die Topmodelanwärterinnen ganz genau unter die Lupe.

Rankin holt die ungeschminkten Models fĂĽr die deutschlandweite Plakatkampagne der 17. GNTM-Staffel vor seine Linse. In kleinen Gruppen posieren die Frauen in roten Outfits an einem GerĂĽst. Christian Cowan lernt die Models beim Fitting seiner extravaganten Mode fĂĽr den späteren Elimination Walk kennen.Â

Vanessa bekommt Heidis Kleid

Eine besonders große Ehre wird GNTM-Kandidatin Vanessa zu teil. Sie darf in die Fußstapfen von Heidi Klum treten und das silberfarbene Kleid aus Cowans Kollektion tragen, das die Modelchefin einst selbst präsentiert hat. "Dieses Outfit modelte Heidi Klum in meiner Kampagne mit dem Rapper Lil Nas X", verrät der Modeschöpfer, zu dessen prominente Kunden Beyoncé und Lady Gaga gehören. Vanessa ist überwältigt, dass sie die Auserwählte ist: "Ich glaube, das möchte jeder hier. Wir sind alle kleine Heidi-Fans".

Wer kann Heidi, Christian Cowan und Rankin am Ende überzeugen und wer muss seine Koffer packen und nach Hause fliegen muss? Das siehst du bei "Germany’s Next Topmodel" 2022 am Donnerstag, 17. Februar, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

