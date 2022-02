GNTM 2022: Heidi verrät, wer die Favoritin ihrer Tochter Leni ist

"Germany's Next Topmodel" ist am 3. Februar 2022 in die 17. Staffel gestartet. Alle wichtigen Infos im Überblick siehst du hier.

2022 wird Diversity noch größer geschrieben. Alle 31 Kandidatinnen stellen sich nochmal vor.

Im Clip: Heidi Klum begrüßt die Kandidatinnen in Athen

Für Heidi Klum ist der erste Tag von GNTM immer der aufregendste. Sie kenne die ausgewählten Frauen bisher nur von Videos und Fotos, erklärt das Topmodel. Ihre Modelanwärterinnen endlich persönlich kennenzulernen, ist etwas Besonderes. Als Paulina ihr gegenübersteht, macht Heidi ihr ein großes Kompliment.

Heidi: "Du warst die Favoritin von meiner Leni"

Kurz nachdem Paulina aus dem Auto steigt, wird sie persönlich von Heidi Klum in Empfang genommen. "Ich kann schon mal verraten . . . ", beginnt das Topmodel. "Ich habe die ganzen Videos und die ganzen Mädels, die ich mir ausgesucht habe, meiner Tochter gezeigt. Du warst die Favoritin von meiner Leni", erzählt Heidi. Paulina ist begeistert: "Ehrlich?", fragt sie. "Wow!". Bleibt nur noch abzuwarten, ob sie auch Heidis Favoritin wird.

Paulina und das "Modelrentenalter"

Die 32-Jährige weiß, dass ihr Alter eher untypisch für ein Model ist: " Viele Models sind in diesem Alter schon längst in Rente. In Modelrente sozusagen", sagt Paulina. Vor fünf Jahren habe sie mit dem Modeln angefangen und sie ist sich sicher: "Das ist das, was ich machen will." Sie findet es toll bei "Germany's Next Topmodel" 2022 mitzumachen, "um das spreaden zu können, dass man doch seine Ziele erreichen kann, egal wie alt man ist. Dass es eben kein Modelrentenalter gibt." Mit ihrer Teilnahme will sie zeigen, dass es jeder schaffen kann.

