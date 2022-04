Im Clip: Heidi Klum – "Das erste Catwalkteaching bei #GNTM ist natürlich Chefsache"

Rankin: "Lena ist sehr außergewöhnlich"

Beim Fotoshooting mit Rankin fällt Topmodel-Anwärterin Lena dem Starfotografen auf. "Lena ist sehr außergewöhnlich. Sie hat einen einzigartigen Körpertyp. Ihren Typ findet man selten, vor allem nicht in der Modebranche", sagt er, nachdem er sich mit Heidi die Fotos der Plakatkampagne angeschaut hat. Ein klares Kompliment für die 21-Jährige. Beim Shooting hat sie ihre besten Posen gezeigt und schafft es damit auch in den Opener-Dreh für GNTM.

Duell-Modus auf Mykonos

Die griechische Insel Mykonos ist unter anderem als Urlaubsort der Stars bekannt. Doch so sehr die malerischen Gassen und das azurblaue Wasser zum Verweilen einladen, die Models müssen in Folge 2 besonders fokussiert bleiben und üben, üben, üben. Denn sowohl beim Fotoshooting mit Yu Tsai als auch beim Entscheidungswalk über eine lange Treppe treten die Topmodel-Anwärterinnen im direkten Vergleich gegeneinander an.

Catwalktraining ist Chefinsache

Mitten auf einem Platz im Zentrum der Stadt sollen die Models nacheinander für Heidi laufen und vor einem Spiegel posieren, damit das Topmodel Tipps verteilen kann. "Das erste Catwalktraining bei 'Germany's Next Topmodel' ist natürlich Chefsache. Es ist der beste Weg, all meine Models dieser Staffel etwas besser kennenzulernen. Ich will ganz genau wissen, wo die Stärken meiner Models liegen. Und sollte mein Scannerblick die ein oder andere Schwäche entdecken, kann ich direkt erste Hilfe leisten", erklärt Heidi Klum.

Heidi zu Lena: "Ich möchte, dass du diese Fashionwelt änderst"

Als Lena vor sie tritt und schnell auf und ab läuft, hat Heidi gleich einen Rat parat: Sie müsse sich mehr Zeit lassen und es genießen, auf dem Laufsteg zu sein. Mit ihren nächsten Worten will sie die 21-Jährige dazu motivieren, noch mehr aus sich rauszuholen: "Ich möchte, dass du gebucht wirst. Ich möchte, dass du diese Fashionwelt änderst und dass du denen zeigst, who is the boss!"

Lena will alles geben

An die anderen Models gewandt fährt sie fort: "Du musst das Selbstvertrauen haben und das kann ich keinem von euch geben. Das ist jede Staffel das gleiche. Die Kunden nehmen nur die, die selbstbewusst in das Zimmer reinkommen. Alle möchten das jetzt. Das ist ein Wandel in dieser Welt und wenn sie einen Funken Angst bei dir spüren, wirst du nicht gebucht."

Lena ist ganz gerührt von Heidis Worten, die ihre Wirkung nicht verfehlt haben: "Es war schön, so ein Kompliment zu bekommen, dass sie auch so ein Potenzial in mir sieht. Ich werde alles geben, nicht nur das Beste, um zu zeigen: Ich schaff das."

