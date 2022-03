Im Clip: Überraschungs-Umstyling für Inka

+++ Update: 18. März 2022 +++

Inka bekommt ein Überraschungs-Umstyling

Am Shooting-Set trifft Inka erstmalig seit ihrer Pause auf Heidi Klum. Als sie der Modelchefin gesteht, dass sie sich über ein Umstyling gefreut hätte, muss das Topmodel schmunzeln und antwortet prompt: "Du musst nicht traurig sein, denn das holen wir heute nach."

Inka traut ihren Ohren kaum, woraufhin Heidi die Hintergründe erklärt: "Ich hatte mir so was Schönes für dich überlegt und ich konnte es gar nicht glauben, dass gerade du an dem Tag gefehlt hast. Deswegen würde ich dich gerne jetzt umstylen und danach erst das Foto schießen."

Inka: "Oh mein Gott, meine Haare!"

"Ich möchte, dass du ein bisschen aus der Masse herausstichst. Deswegen wollten wir etwas Extremes mit dir machen", kündigt die Modelchefin schon zu Beginn von Inkas Umstyling an. Auch wenn die Mainzerin zu verstehen gibt, dass sie Heidi vertraut, staunt sie nicht schlecht, als sie die ersten langen Haarbüschel fallen sieht: "Oh mein Gott, meine Haare!"

Langsam zeichnet sich ab, dass Inka eine Kurzhaarfrisur bekommt. Und tatsächlich: Kurze Zeit später ziert ein Pixie-Cut mit blonden Strähnen im Pony-Bereich die Abiturientin. Inka selbst soll ihr Makeover vorerst noch nicht sehen. Erst nach dem Sedcard-Shooting dürfe sie die Ergebnisse auf den Bildern betrachten. Und so geht es mit der neuen Kurzhaarfrisur direkt ins Shooting und vor die Linse der Fotografin.

Als Inka schließlich ihren Pixie-Cut betrachten darf, sind die Gefühle zunächst gemischt. Es sei kurz, irgendwie cool, aber irgendwie auch ungewohnt. Noch am Set gesteht sie: "Es ist ein sehr komisches Gefühl, ich hab irgendwie keine Haare mehr auf dem Kopf."

Als sie die Kurzhaarfrisur im Anschluss ihren Modelkolleginnen präsentiert, sind diese ganz aus dem Häuschen. "Steht dir sehr gut", meint Paulina und Sophie bestätigt: "It's a look." Am Ende ist auch Inka etwas besänftigt: "Ich hab jetzt einen komplett neuen Look, von daher fällt man wahrscheinlich auch mehr auf – fürs Modeln also sehr gut."

+++

"Papa, kannst du mich mal operieren?"

Eine Frage, über die sich Inka schon einmal Gedanken gemacht hat. Schließlich empfindet sie ihre Körbchengröße als zu klein. "Ich habe ja keine große Brust, deswegen war ich oft unsicher", erklärt sie im Vorstellungsvideo. Doch eine Operation kommt für ihren Vater nicht infrage. Für ihn ist klar: Seine Tochter ist gut, so wie sie ist.

Kleine Brüste? Na und?

Die motivierenden Worte ihres Vaters bauen die heute 19-Jährige auf und verhelfen ihr zu mehr Selbstbewusstsein: "Ich glaube, es braucht Zeit und dann denkt man sich irgendwann: Ja, ich habe kleine Brüste. Na und? Ist doch egal, ist doch cool."

Die Familie steht an erster Stelle

Die Familie spielt für das angehende Model eine große Rolle. Sie genießt gemeinsame Urlaube und das eingespielte Familienleben im Elternhaus. "Ich fahre mit meiner Familie zum Beispiel immer noch in den Urlaub, was nicht alle in meinem Alter noch machen." Auch ihr Bruder wohnt immer noch zu Hause und produziert dort seine eigene Musik.

Vom Laufsteg in den Hörsaal?

Unzählige Frauen haben sich beworben, 31 ausgewählte Models dürfen mit auf die Reise von "Germany's Next Topmodel" Staffel 17. Doch nur eine von ihnen kann am Ende den Titel holen. Das weiß auch Inka, doch eine Alternative für die Zukunft hat sie bisher noch nicht. "Mein Plan B, wenn ich hier nicht groß als Model rauskomme? Das ist eine gute Frage, ich habe nämlich keinen", verrät die Teilnehmerin schmunzelnd. "Wahrscheinlich irgendwas studieren, aber das ist jetzt nicht wirklich das, was ich gerne machen würde."

Die 17. Staffel von "Germany's Next Topmodel"

