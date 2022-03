Freizügige Looks für die Models

In der 5. Folge von "Germany's Next Topmodel" präsentieren sich die Models beim Catwalk in einem ausgefallenen und freizügigen Lingerie-Look. Für die Kandidatinnen wird es ein ganz besonderer Lauf, da Heidi von einer Ikone der Modewelt unterstützt wird. Als Gastjuror steht ihr kein Geringerer als Jean Paul Gaultier zur Seite. Zwei Models haben dem französischen Modeschöpfer an diesem Abend besonders gut gefallen.

Im Clip: Jean Paul Gaultier urteilt über die Models

Jean Paul Gaultier: "Ihr zwei seid meine Favoriten"

Seine Passion für das Außergewöhnliche zeigt der Juror in dieser Folge bei der Entscheidung. Dort schwärmt er vor allem von zwei Kandidatinnen, die seine Begeisterung geweckt haben: Lieselotte und Martina. "Ihr zwei seid meine Favoriten. Ihr zeigt, dass Alter sich wie bei Wein oder einer Denim-Jeans auf die Schönheit auswirkt. Sie werden mit der Zeit immer schöner. Ihr seid wie eine gute Denim-Jeans und Wein", lobt Gaultier die zwei Best-Ager-Models.

Zittern bis zum Schluss

Dabei waren sich die zwei Kandidatinnen bis zum Schluss nicht sicher, ob es diesmal für ein Weiterkommen reichen würde, da ihre Entscheidung erst spät gefällt werden sollte. "Jetzt bin ich doch schon wieder etwas angespannter, da so viele schon weitergekommen sind", so Martina, kurz bevor es zu Heidi und ihrem Gastjuror geht.

Ein Stein fällt Lieselotte und Martina sichtlich vom Herzen, als Modedesigner Gaultier direkt zu Beginn das Wort ergreift: "Darf ich schon was sagen? Ich liebe euch beide. Ihr seid fantastisch."

Da kann selbst Heidi am Ende nicht mehr hinzufügen als: "Das geht runter wie Butter, oder? Ich habe natürlich zwei Tickets für euch."

Clique der Best Agerinnen bleibt bestehen

Für Lieselotte und Martina geht es mit diesen positiven Worten und viel Selbstvertrauen in die nächste Runde Richtung Los Angeles. "Ich freue mich, dass Barbara und Liselotte dabei sind. Das heißt, unsere 3er-WG wird halten", erklärt die 50-jährige Martina erleichtert nach ihrem Weiterkommen.

"Germany's Next Topmodel" 2022 läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Das könnte dir auch gefallen: