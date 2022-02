In der 5. Folge von "Germany's Next Topmodel" 2022 warten auf die Models nicht nur die ersten Castings, auch ein bekannter Designer wird mit dabei sein. Er steht für Diversity – und zeigt das auch in seinen Kollektionen. Der Designer Jean Paul Gaultier wird Heidi Klum diese Woche bei ihrer Entscheidung unterstützen.

Das ausgefallene Design-Naturtalent

Obwohl Gastjuror Jean Paul Gaultier keine Ausbildung zum Modedesigner hat, wurde er mit seinen exzentrischen Kreationen weltbekannt und katapultierte sich so in die Spitzenliga der Modewelt. Er zeigte 1985 in seiner Kollektion "And God Created Man" zum ersten Mal Männerröcke. T-Shirts im Marinestil zählen zu seinen Markenzeichen.

Jean Paul Gaultier: Das Enfant terrible der Modewelt

Gaultier wächst in bescheidenen Verhältnissen in einem Vorort von Paris auf. Er entdeckte sein Talent für das Modemachen schon sehr früh. Dass er später als Enfant terrible bekannt wurde, ist vor allem auf seine gewagten Outfits zurückzuführen. Der Designer arbeitete unter anderem für Pierre Cardin und Hermès. Seine Hausmarke trägt seinen Namen – Jean Paul Gaultier. Seine Parfümkollektion mir den torsoförmigen Flacons ist weltbekannt.

Im Entscheidungswalk müssen die Model-Anwärterinnen einige gewagte Outfits tragen, was nicht allen Models gefällt. Welche Frauen Heidi und Jean Paul Gaultier überzeugen können, erfährst du am Donnerstag um 20:15 auf ProSieben und Joyn.

