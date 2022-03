GNTM 2022 Umstyling: Jessica – "Ich sehe irgendwie aus wie eine Sängerin"

Im Clip: GNTM-Umstyling 2022 - Der Vorher-nachher-Vergleich

Während um sie herum die Haare fallen, Farbe angerührt und aufgetragen wird, wartet Jessica zusammen mit Jasmin auf die Anprobe der Perücken. "Die Leute denken wahrscheinlich immer, es ist so einfach, eine Perücke auszuwählen. Einfach aufsetzen wie einen Hut und fertig. Aber so einfach ist es nicht", erklärt Heidi. Die Wig muss genau abgestimmt sein und perfekt zu Hautfarbe und Kopfform passen. "Deswegen müssen wir einige Perücken ausprobieren", so die Modelchefin.

Jessicas Wunschperücke

Bei Jessica scheint es zunächst ganz einfach zu sein. Von der ersten Perücke auf ihrem Kopf ist sie begeistert und schwingt strahlend ihre neuen, dunklen langen Haare über die Schulter. "Ich glaub, das ist die", ist sie überzeugt. Heidi lässt hingegen noch den Look auf sich wirken. "Ich bin sehr scharf auf die dunkle Wig", sagt Jessica im Interview. Doch Heidi ist nicht ganz überzeugt und möchte die Wig noch an Jasmin sehen. Ein wenig Enttäuschung macht sich bei Jessica bemerkbar: "Das ist meine Wig!", ruft sie aus.

Jessica: "Ich sehe aus wie eine Sängerin"

Am Ende wird es für Jessica doch eine andere Perücke in hellen Brauntönen mit blonden Highlights, die in sanften Wellen ihre Schultern umspielen. "Oh mein Gott!", lautet ihre erste Reaktion als sie sich im Spiegel sieht. "Ich bin echt überrascht. Ich sehe irgendwie aus wie eine Sängerin", beurteilt sie ihren neuen Look. Aber er gefällt ihr. Das Umstyling wird mit einem High Five von Heidi besiegelt.

Wie es mit Jessica bei "Germany’s Next Topmodel" 2022 weitergeht, siehst du jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

