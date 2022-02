Im Clip: Amaya will beweisen, dass sie einen starken Charakter hat

Amaya fühlte sich von ihren Freunden betrogen

Leider wurde sie schon mit Rassismus konfrontiert, wie sie in ihrem Vorstellungsclip erzählt: "In der Vergangenheit wurde ich schon mal rassistisch beleidigt. Als ich in die weiterführende Schule gegangen bin, habe ich gemerkt, dass ich anders bin als die anderen. Das habe ich auch bei meinen besten Freunden gespürt." Das war eine Erfahrung die Amaya damals sehr traurig machte: "Es war für mich schwer, weil ich das nicht wahrhaben wollte, weil die alles von mir wussten. Ich habe mich bei denen zu Hause gefühlt. Dann so hintergangen zu werden, ist hart."

Heute ist sie tougher denn je

Doch die Enttäuschung hat sie stark gemacht. Und das möchte sie nun allen zeigen: "Ich will den Leuten beweisen, dass ich stark bin. Dass ich einen sehr starken Charakter habe, auch wirklich an mich glaube." Selbstbewusst sagt sie heute: "Was mich besonders macht, ist meine Ausstrahlung. Der Vibe, den ich ausstrahle!"

"Germany's Next Topmodel" 2022 läuft jeden Donnerstag ab 3. Februar um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

