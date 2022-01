Im Clip: Noëlla - "Ich bin vielfältig, vorlaut und lebendig"

Die Geschichte hinter ihrer Narbe

Die große Narbe an ihrem linken Bein unterhalb des Knies lässt erahnen, was für eine Kämpfernatur in dem Nachwuchsmodel steckt. Denn Noëlla hat eine schwere Zeit hinter sich. Die GNTM-Kandidatin erzählt: "Wie der liebe Gott es so wollte, hatte ich vor einigen Jahren ein Unglück. Meine Vernarbung kommt daher, dass es eigentlich nur eine minimale Schnittwunde war, die die Arterien aber tief getroffen hat. Dadurch gab es eine starke Blutung. Die Ärzte haben es zugemacht und durch den Druck ist mir Gewebe von innen abgestorben."

Noëlla will sich nicht weiter verstecken

Ein Jahr war Noëlla im Krankenhaus, zwölf Mal wurde sie operiert. "Ich hatte starke motorische Einschränkungen, saß im Rollstuhl." Sie sagt: "Ich habe nicht erwartet, dass ich mit 21 Jahren so hilfsbedürftig werden würde." Doch die junge Frau gibt nicht auf, kämpft sich zurück ins Leben.

Seit Kurzem traut sie sich, ihr Bein auch öffentlich zu zeigen und es nicht unter langen Klamotten zu verstecken. Noëlla: "Ich lerne, mich selbst zu akzeptieren, zu tolerieren wie ich bin."

Wie sich Noëlla bei "Germany's Next Topmodel" 2022 schlägt, siehst du jeden Donnerstag ab 3. Februar um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

