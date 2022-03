GNTM 2022: Warum Viola kein Umstyling bekommt

Im Clip: Viola: "Ich bin schon richtig gut jetzt, mittlerweile!"

Viola: Wo bleibt ihr Umstyling?

Für das große Umstyling von "Germany's Next Topmodel" wurden in diesem Jahr nur acht Models ausgewählt. Einige bangen um ihre langen Haare und befürchten eine zu krasse Veränderung. Nicht Viola: Die 21-Jährige ist fast schon enttäuscht, nicht zu den Topmodel-Anwärterinnen zu gehören, die einen neuen Look bekommen. Beim Catwalk fragt sie Heidi dann ganz direkt: "Krieg ich noch ein Umstyling?", doch Heidi sieht bei Viola keinen Grund für eine Typveränderung. "I love you just the way you are!", erklärt sie der Bremerin.

Mega Überraschung auf dem Catwalk

Auf dem Catwalk von Folge 6 zeigt Viola auch ohne neuen Look, dass sie voller Überraschungen steckt. "So gut habe ich sie noch nie gesehen", freut sich Heidi über den starken Walk von Viola. "Du hast das genau so gemacht, wie ich mir das vorgestellt habe", lobt sie die 21-Jährige. Auch Gastjurorin Sarina Nowak ist begeistert von Viola: "Ich liebe ihr Gesicht, richtig stark!"

Wie es mit Viola bei "Germany's Next Topmodel" weitergeht, siehst du donnerstags um 20:15 Uhr bei ProSieben oder auf Joyn und in der Wiederholung immer freitags um 20:15 Uhr auf sixx.

