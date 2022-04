GNTM 2022: Lena bekommt ein Umstyling in Folge 12

Im Clip: Das Umstyling geht weiter!

Einzug in die Top 10

Diese Woche wird keine leichte für Heidis Topmodel-Anwärterinnen. Um es in die Top 10 zu schaffen, müssen sie sich einem anspruchsvollen Trampolin-Shooting mit Fotograf Yu Tsai stellen. Die Preview lässt erahnen, dass der Starfotograf nicht von allen Models überzeugt ist: "It's not just not good. It's really bad", sagt er zu einer Teilnehmerin. Mitten in dieser Achterbahn der Gefühle hat Lena eine ganz eigene Herausforderung zu meistern: ein überraschendes Umstyling.

Schnipp, schnapp, Haare ab?

Beim Shooting über den Dächern Hollywoods geht es für Lena nicht nur hoch hinaus, sondern auch an die Haarpracht. "Ich zitter gerade ein bisschen, weil ich damit gar nicht gerechnet habe", gesteht sie in der Vorschau. "Meine Befürchtung ist, dass wenn nur der Ansatz gefärbt wird, dass es wirklich ganz kurz wird. Wirklich kurz, kurz", drückt Lena ihre Ängste aus. Eine ganz andere Stimmung herrscht währenddessen bei Heidi: "Ich liebe das Umstyling. Eigentlich könnte ich das jede Folge machen!", verkündet sie erfreut.

Wie Lenas Haare nach dem Umstyling aussehen, siehst du heute um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Das könnte dich auch interessieren: