Lenara: "Jeder sollte sich lieben, wie er ist"

Die Emsländerin Lenara kommt mit einem klaren Auftrag zu "Germany's Next Topmodel": "Ich bin hier, um eine Message zu verbreiten. Ich finde, jeder sollte sich lieben, wie er ist. Man muss dafür nicht irgendwelchen Schönheitsidealen entsprechen." Gerne möchte die Verkäuferin auch bei den Zuschauer:innen zu Hause etwas bewirken, etwa das Selbstwertgefühl und die Akzeptanz des eigenen Körpers steigern. "Deswegen freue ich mich unheimlich aufs Nacktshooting. Wenn ich noch mal zeigen kann, wie wohl ich mich fühle und wie man sich gut in Szene setzen kann", sagt die 24-Jährige begeistert.

Eigene Stärken statt Rivalitäten

Mentale Stärke beweist die gelernte Hotelfachfrau auch gegenüber den direkten Konkurrentinnen. Statt Rivalitäten Platz zu geben, will sie sich auf die Entfaltung des eigenen Potentials konzentrieren. "Ich möchte abends immer in den Spiegel schauen und sagen können: Ich habe heute meine beste Leistung gegeben", erklärt Lenara. "Ich versuche mich nicht so viel auf die anderen zu konzentrieren, weil ich glaube, das zieht einen einfach nur runter." Trotz des Kampfes um den "Germany's Next Topmodel"-Thron lobt Lenara die Harmonie und den Umgang untereinander: "Natürlich sind hier schöne Freundschaften entstanden. Grundsätzlich sind wir echt harmonisch miteinander, aber wir versuchen natürlich alle, zu gewinnen."

Lenara: "Ich bewundere an Heidi, dass sie ihr Privatleben und ihr Business so gut unter einen Hut bekommt"

Besonders nette Worte hat Lenara für Modelchefin Heidi Klum übrig: "Ich bewundere an Heidi, dass sie ihr Privatleben und ihr Business so gut unter einen Hut bekommt. Sie vernachlässigt keins von beiden. Und sie ist super erfolgreich", sagt die 24-Jährige über ihre neugewonnene Mentorin. Laut Lenara könne man menschlich sowie als Model viel von ihr lernen. "Sie ist eine Frohnatur. Auch wenn die Kameras aus sind. Sie springt hinten in der Ecke rum und lacht und sie ist echt so süß und das war richtig schön sie zu treffen", schwärmt die Emsländerin vom ersten Aufeinandertreffen mit dem Weltstar.

Die 17. Staffel von "Germany's Next Topmodel" siehst du ab dem 3. Februar um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

