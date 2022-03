Im Clip: Das passiert in GNTM Folge 8

Lieselotte sorgt in dieser Woche für viel Gesprächsstoff

Im Live-Interview findet Lieselotte deutliche Worte und gesteht gegenüber der Journalistin Claudia von Brauchitsch: "Ich wäre fast ausgestiegen."

Zu wenig Ernsthaftigkeit: Lieselotte auf der Suche nach Ufos

Beim Entscheidungs-Walk erfüllt sich ihr Ausstiegsgedanke dann fast von selbst. Wegen der Wetterbedingungen überlässt Heidi ihren Models die Entscheidung, ob sie mit einem großen Reifen, der die Form eines Ufos hat, laufen wollen oder nicht. Lieselotte verzichtet auf das galaktische Accessoire.

Das Problem ist für die Modelchefin der Walk an sich. Die "albernen" Posen, wie Heidi die Gesten der 66-Jährigen bezeichnet, haben der Modelchefin und den Gastjuroren nicht gefallen. Die Designer The Blonds sind nach Lieselottes Darbietung "verwirrt". Wie die 66-Jährige später selbst erzählt, wollte sie so die Suche nach Ufos darstellen. Ihre Schauspielerei habe bei einer Fashionshow jedoch nichts verloren, betont Heidi klar und deutlich.

Heidi: "Lieselotte hat den Vogel abgeschossen"

Neben Jessica und Paulina gehört der Walk der Best Agerin zu den schlechtesten Performances. Laut Heidi hat Lieselotte mit der heutigen Leistung "den Vogel abgeschossen". Die Modelchefin kritisiert vor allem die mangelnde Ernsthaftigkeit. "Das geht gar nicht, was du heute gemacht hast", so Heidis Urteil. Denn schließlich seien die Sachen, die die Models auf dem Catwalk präsentieren, teuer und High Fashion. Das dürfe man nicht ins Ulkige ziehen.

Nur durch ihre sehr überzeugende Leistung beim Videodreh kann Lieselotte das Ruder noch einmal herumreißen: Die Reise bei "Germany's Next Topmodel" geht für sie weiter. Paulina und Jessica müssen dagegen die Show verlassen.

Wie sich Lieselotte weiter bei "Germany's Next Topmodel" schlägt, siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

