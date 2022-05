Von der Frontfrau einer Rockband zum deutschlandweit bekannten Model: Lieselotte hat in ihrem Leben schon viele Challenges gemeistert. Ihr neustes Abenteuer, "Germany's Next Topmodel", ist mit Folge 16 eben zu Ende gegangen. Dennoch blickt die 66-Jährige positiv auf die Zeit zurück. Im Interview erzählt sie, wie sich ihr Leben seit ihrer Teilnahme verändert hat, was sie von den jüngeren Kandidatinnen lernen konnte und was sie für sich mitnimmt.