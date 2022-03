Lieselotte hat früher in einer Band namens Mona Lise gespielt.

Sie gehört zusammen mit Barbara und Martina zu den Best Agerinnen der 17. Staffel.

Wer hat bei GNTM 2022 ein Umstyling bekommen?

Im Clip: Die GNTM-Top-21 fliegen nach Los Angeles

Lieselotte: "Ich sehe ja leider jünger aus"

Beim Umstyling geht es den Models an die Haarpracht. Kürzer, blonder, bunter, länger – oder auch grauer. Alles ist möglich. Das weiß auch Lieselotte. Sie rechnet felsenfest damit, dass sie graue Haare verpasst bekommt. "Ich sehe ja leider jünger aus", beginnt sie. Jedenfalls würde das Außenstehenden oft auffallen.

"Wenn ich bei dir Model sein will, dann muss ich so aussehen wie ich bin. Ich bin immer neidisch wegen der Barbara. Deswegen wäre weiß-grau nicht schlecht. Damit ich meine Altersgruppe vertreten kann", erklärt das Best-Ager-Model Heidi ihren Gedankengang. Die Modelchefin ist schockiert: "Natürlich machen wir das nicht!" Lieselotte ist das auch recht. Scherzhaft antwortet sie: "Dann macht ihr mich jünger. Ist auch nicht schlecht, dann finde ich noch einen Mann, Heidi."

Neues Umstyling, neuer Mann?

Das scheint Lieselotte jedenfalls zu befürchten: "Ich bin ja seit 15 Jahren Single. Auweia, dann hab ich gar keine Ruhe mehr. Rufen nachher alle Männer an", sagt sie scherzhaft. "Du immer mit deinen Männern, Lieselotte. Bei dir stehen sie bestimmt Schlange ums Haus rum", sagt Heidi. Daraufhin schüttelt die Topmodel-Anwärterin vehement den Kopf. "Ich will keinen mehr, Heidi." Im Interview fügt sie hinzu: "Das ist schwer, wenn man älter ist. Ich hab früher immer gedacht, was reden die [älteren Frauen, wenn sie sagen]: 'Das fehlt mir noch. Dann muss ich den bekochen und Pflegefall.' Das wollen die gar nicht mehr."

Heidi: "Vielleicht kommen jetzt Briefe für dich rein"

Lieselotte hat eine klare Vermutung, warum man in jungen Jahren noch so anders über das Thema denkt: "Da ist man noch hormongesteuert." Heidi mutmaßt: "Bei dir sind die Hormone noch alle vorhanden." Später äußert sich das Topmodel noch mal zu dem Thema: "Das Thema Männer ist bei Lieselotte riesengroß. Sie sagt zwar immer, die interessieren sie alle nicht, das glaube ich ihr nicht so wirklich. Ich finde es auch süß. Ich würde mich freuen, wenn dadurch ihr Traummann für die Zukunft gefunden wird."

An Lieselotte gewandt sagt sie: "Vielleicht kommen jetzt Briefe für dich rein." Dann dreht sie sich zur Kamera: "Bitte mit Bild schicken. Und ein Video wäre auch schön." Heidi fügt grinsend hinzu: "Dann machen wir noch eine Hochzeit im Finale."

