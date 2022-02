GNTM 2022: Lieselotte schimpft auf Italienisch

Im Clip: Lieselotte: "Mit 66 die erste Modelmappe!"

In einem Brief von Heidi erfahren die Kandidatinnen am Filmset, welche Herausforderungen sie meistern müssen: In Zweier-Teams sollen sie folgende Szene für Regisseur David Helmut umsetzen: Bei einer Erkundungstour über die Insel fällt plötzlich der Motor des Oldtimers aus. Es kommt zum hitzigen Dialog zwischen den Insassinnen – bis die Fahrerin die Nerven verliert und mit einem Notknopf die Beifahrerin aus dem Wagen katapultiert.

Für diesen Effekt zieht ein Kran die Kandidatinnen ruckartig vom Autositz meterhoch in die Luft. Es gibt nur einen Versuch, um die Szene so authentisch wie möglich zu spielen. Die Besten dürfen einen Tag mit Heidi verbringen.

Lieselotte heckt einen Plan aus

Die Dialoge müssen sich die Models selbst ausdenken. Während sich einige Kandidatinnen vor dem Dreh wegen ihrer Höhenangst sorgen, beschäftigt die 66-jährige Lieselotte nur ihre bevorstehende Schauspielszene. Nach einigen Überlegungen steht ihr Schlachtplan. Lieselotte erklärt: "Schlechte Ausdrücke zu sagen, das fällt mir schwer. So Schimpfwörter. Ich hab jetzt die Schnapsidee. Ich werde italienische Schimpfwörter gebrauchen!"

Bei der anschließenden Performance tritt die Berlinerin mit Paulina an. Lieselotte nimmt im Oldtimer Platz und setzt ihren Plan in die Tat um. Aufgebracht schimpft sie auf Italienisch mit Paulina. Als Heidi anschließend von ihr wissen will, was sie da gesagt hat, verrät die Best-Ager-Kandidatin ohne Umschweife: "A*schloch. Du dumme Frau. Schweine-Gott!"

Die Best Agerin setzt sich gegen Paulina durch

Der Schlachtplan geht auf. Lieselottes Darbietung überzeugt Heidi und David. Der Regisseur ist beeindruckt von Lieselotte: "Du solltest das vielleicht hauptberuflich machen." Heidi pflichtet ihm bei: "Du hast wirklich den Vogel abgeschossen mit deiner Performance." Lieselotte freut sich: "Endlich werde ich auch mal gelobt!"

Und wie! Denn David Helmut findet noch mehr lobende Worte für die Best Agerin: "Lieselotte ist auf jeden Fall jemand für mich, den ich casten würde. Sie hat das richtige Timing, eine schöne Art von Humor. Nicht das, was man normalerweise in dem Alter erwarten würde. Sie ist so sketchy, ein bisschen Englisch fast."

