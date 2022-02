Im Clip: Egal welches Alter, egal welche Größe

Was passiert in Folge 1?Â

So vielfältig wie 2022 war "Germany's Next Topmodel" noch nie. Egal, ob klein, groß, petite, curvy, 18 oder 68 Jahre alt: Ab Folge 1 bekommen alle dieselbe Chance, vor Heidi Klum und der Gastjurorin Kylie Minogue ihr Talent unter Beweis zu stellen. Sowohl Modelchefin Heidi selbst als auch Weltstar Kylie können den Start der Show kaum erwarten. Zum Staffelauftakt geht es für die angehenden Models in die griechische Hauptstadt Athen – mit so einigen rutschigen Herausforderungen. Es wird direkt spannend: Wie meistern die Modelanwärterinnen ihren ersten Catwalk auf der Fashionshow in Athen?

"Germany's Next Topmodel" im Livestream

Du kannst die aktuelle Folge von GNTM um 20:15 Uhr nicht im TV ansehen? In diesem Fall haben wir eine Alternative fĂĽr dich. Die Folge kannst du ganz bequem ĂĽber den Livestream schauen.

>>> Hier geht's zum Livestream <<<

Â

GNTM im Liveticker

Du hast gerade keine Möglichkeit, "Germany's Next Topmodel" zu streamen oder die aktuelle Folge im TV mitzuverfolgen? Mit unserem Liveticker weißt du immer, was passiert, und verpasst keine Challenge, keine Entscheidung und keinen extravaganten Walk.

>>> Hier geht's zum GNTM-Liveticker! <<<

Wer wird "Germany's Next Topmodel" 2022? Ab 3. Februar 2022 auf ProSieben und auf Joyn.

