Im Clip: Shooting mit einem Hollywood-Star

Martina und Brigitte – das doppelte Lottchen?

Beide sind groß, schlank und haben einen hellen Teint. Doch es sind vor allem die kurzen blonden Haare, die die Ähnlichkeit zwischen Topmodel-Kandidatin Martina und Schauspielerin Brigitte Nielsen unterstreichen. Dieser Umstand spielt Martina beim Videodreh in die Karten. Als die 50-Jährige das Set betritt, ruft Brigitte Nielsen begeistert: "Das ist der Brigitte-Nielsen-Look. I love that!"

Martina: "Ich will mit meiner Psycho-Story ein bisschen unterhalten"

Und genau diesen Look will sich Martina nun zunutze machen und hat ihre Storyline dementsprechend angepasst. In ihrer Geschichte besucht Martina ihre beste Freundin, gespielt von Brigitte, im Gefängnis. Dieser eröffnet sie, dass sie Brigittes Leben mitsamt Mann, Kindern und Haus übernehmen wolle, während die Gefängnis schmort. Ein Handlungsstrang, der vor allem aufgrund ihres ähnlichen Aussehens an Glaubwürdigkeit gewinnt. "Ich will mit meiner Psycho-Story ein bisschen unterhalten", setzt sich Martina als Ziel.

Martina und ihr Doppelleben

Und Action! Martinas verstörender Blick trifft Brigitte Nielsen, ihr Dialog beginnt: "Brigitte, wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen." "Was ist denn mit deinen Haaren passiert?", will die Film-Freundin erstaunt wissen. Noch kennt sie Martinas perfiden Plan nicht, doch die Auflösung der Szene lässt nicht lange auf sich warten. "Das wird alles leichter machen, wenn ich aussehe wie du", versichert Martina ihrer Freundin.

Martina: "Du kommst hier nie wieder raus"

"Ich mach das wirklich gern für dich", fügt Martina hinzu. "Was machst du mit meinem Mann und meinen Kindern?", fragt Brigitte unsicher. "Du hattest mir alle anvertraut und ich mach das so gern für dich." Fragend blickt Brigitte sie an. "Du weißt es nicht? Du kommst hier nie wieder raus", lacht die Best Agerin auf süffisante und verstörende Weise. Martina werde jetzt gut für Brigittes Familie sorgen, während diese im Knast schmort. Mit einem irren Lachen verlässt Martina das Set.

Die Best Agerin beeindruckt nicht nur Heidi

Nach dem Dreh ist Hollywood-Schauspielerin Brigitte Nielsen begeistert: "Das war super!" Auch Heidi zeigt sich amüsiert: "Eine kleine Verrückte, die Martina", dann fügt sie zufrieden an: "Super vom Inhalt." Der Regisseur ist ebenfalls angetan von Martinas Geschichte und ihrer Schauspielleistung: "Es war ikonisch." Nachdem Martina das Set verlassen hat und Backstage zu den anderen Topmodel-Anwärterinnen zurückgekehrt ist, meint Brigitte zu Heidi: "Ich liebe es, weil es so verschieden von all den anderen ist."

"Germany's Next Topmodel" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Das könnte dir auch gefallen: