GNTM 2022: Diese 10 Models haben es in den Opener geschafft

Die 17. Staffel von "Germany’s Next Topmodel" startete am 3. Februar 2022. Hier findest du alle Infos.

So divers war der Cast noch nie. Hier siehst du alle Models im Überblick.

Die Spannung steigt, als Heidi in Folge 3 von "Germany's Next Topmodel" 2022 vor ihre Models tritt. In der Hand hält sie einen Zettel, auf dem die zehn GNTM-Anwärterinnen stehen, die in den Opener der Staffel kommen. "Also für mich ist es wichtig, dass ihr alle unterschiedlich seid", erklärt die Modelchefin. "Manche sind besser im Posen, andere sind besser im Tanzen. Dann gibt's wiederum welche, die besser auf dem Catwalk sind."

Diese Models sind im GNTM-Opener

Heidi nennt nacheinander alle Models, für die sie sich entschieden hat, und die Freude könnte kaum größer sein: Amaya, Annalotta, Jessica, Lou-Anne, Lena, Kashmira, Luca, Paulina und Barbara haben es geschafft. Jetzt ist noch ein Platz frei und Heidi macht es besonders spannend. Sie faltet ihre Liste zusammen und sagt: "Ich hab leider nur noch eine und das ist Sophie."

Sophie im Opener: "Das ist so ein geiles Gefühl!"

Ein Platz beim Opener-Dreh war für die ehrgeizige Sophie ein festes Ziel. "Es ist wirklich eine Sache, die hab ich mir vorgenommen: Wenn ein Opener gedreht wird, muss ich da rein", erzählt sie nach der Verkündung. Zuvor hat sie noch mit Paulina gesprochen. Sie beide haben sich geschworen: "Wir kommen in den Opener!" Sophie kann vor lauter Freude kaum an sich halten und springt aufgeregt auf und ab: "Das ist so ein geiles Gefühl!"

Ausgleich beim Mutter-Tochter-Duo

In der vergangenen Woche war Martina die Beste. "Jetzt hab ich mal was bekommen", sagt Tochter Lou-Anne. Mama nimmt’s sportlich: "Daran werden wir uns wahrscheinlich gewöhnen müssen, dass immer eine von uns beiden leer ausgeht." Grund zur Freude hat sie trotzdem, dass es ihre Tochter in den Opener geschafft hat: "Ich werd die Lou-Anne dann bei jedem Opener sehen!" Dazu gibt's eine herzliche Umarmung.

Lieselotte findet Heidis Wahl gut – Tränen bei Barbara

Auch wenn sie es selbst nicht in den Opener geschafft hat, findet Lieselotte Heidis Auswahl sehr gut. Vor allem, weil es Barbara geschafft hat. "Da denkt sich ja Heidi was, und die hat's genau richtig gemacht. Also die Barbara mit den weißen Haaren vertritt die älteren Frauen." Bei Barbara fließen hingegen Tränen. "Ich freu mich so für meine Enkelkinder, für meine Kinder überhaupt", sagt die 68-Jährige. Ihre Kinder und Enkelkinder haben sie bei der Teilnahme so sehr unterstützt. "Die haben mir so Mut gemacht und gesagt: 'Oma, du schaffst das, und wenn du früher nach Hause kommst, ist es auch nicht so schlimm. Du bist dabei, das ist doch schon toll!'" Daran muss Barbara gerade denken, was sie zu Tränen rührt: "Die sind bestimmt ganz stolz."

