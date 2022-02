In Folge 3 von "Germany's Next Topmodel" 2022 erwartet Gastjuror und Starfotograf Rankin die Topmodel-Anwärterinnen. Für die deutschlandweite Plakatkampagne der diesjährigen Staffel wird er die Models an einem Gerüst ablichten. Bei diesem Shooting setzt Heidi ganz auf die natürliche Schönheit ihrer Teilnehmerinnen.