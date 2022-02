Im Clip: Durchsetzungsvermögen ist gefragt – Wer kann #GNTM 2022 werden?

Auf nach Mykonos

Nach der ersten Fashionshow in Athen geht es für die Teilnehmerinnen gleich weiter nach Mykonos. Die griechische Insel gehört zu den Kykladen im Ägäischen Meer und ist ein beliebtes Reiseziel der Stars. Auf die Models wartet dort jedoch harte Arbeit. Wer wird sich im ersten Fotoshooting von "Germany's Next Topmodel – by Heidi Klum" beweisen können?

Wer kann Starfotograf Yu Tsai beim Shooting überzeugen?

Kein Geringerer als Starfotograf Yu Tsai wird die Frauen beim ersten Shooting ablichten. Und das hat es in sich: In der zweiten Folge müssen die Topmodel-Anwärterinnen in einem Duell gegeneinander antreten. Dabei müssen sich immer zwei Models im Tauziehen messen. Gute Posen und Durchhaltevermögen sind angesagt!

Yu Tsai: Der Fotograf der Stars

Der Künstler arbeitete schon für TV-Sendungen wie "America's Next Topmodel" und "Asia's Next Topmodel". Während seiner Karriere hat er zahlreiche Prominente wie Leonardo DiCaprio und Demi Lovato vor seiner Linse gehabt. Auch Models wie Alessandra Ambrosio und Kate Upton haben mit ihm zusammengearbeitet.

Bei GNTM 2020 hat Yu Tsai die Nachwuchsmodels der Staffel 15 fotografiert. Beim Shooting auf dem Hollywood Walk of Fame durften sie sich im Marilyn-Monroe-Outfit vor dem Fotografen beweisen. Seine direkte Art hat damals für Nervosität bei den Kandidatinnen gesorgt. Werden die Frauen ihn dieses Jahr begeistern können?

Viele Stufen beim Catwalk auf Mykonos

Doch nicht nur ein kritischer Fotograf, sondern auch ein anspruchsvoller Laufsteg erwartet die Model-Anwärterinnen. Am Ende der zweiten Folge führt der Weg zu Heidi über zahlreiche unebene Treppenstufen. Hinzu kommt der starke Küstenwind, welcher den schon schweren Walk zu einer noch größeren Herausforderung macht. Nicht jede schafft es ohne zu stolpern nach unten. Heidi macht den Kandidatinnen noch mal klar: "Nur eine kann 'Germany's Next Topmodel' werden."

Die 17. Staffel von "Germany's Next Topmodel" siehst du ab dem 3. Februar um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.