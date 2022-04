Die 17. Staffel von GNTM startete am 3. Februar 2022. Hier findest du alle Sendetermine.

In Woche 11 wartet erneut ein ganz besonderes Shooting auf die Topmodel-Anwärterinnen. Modelchefin Heidi Klum ist voller Vorfreude: "Ich liebe verrückte Shootings. Und noch mehr liebe ich es, wenn meine Models dabei auch noch so funkeln. Denn die Haut meiner Kandidatinnen ist dabei lediglich mit goldener Bodypainting-Farbe bedeckt." Eine überdimensional große goldene Uhr ist am Strand von Los Angeles aufgebaut. Die fehlenden Zeiger sollen die Models mit ihren Körpern darstellen. Das Shooting übernimmt Starfotograf und Gastjuror Brian Bowen Smith.

Lieselotte: "Nacktheit ist für mich was Privates"

Als die Kandidatinnen am Set ankommen, sind sie zunächst ahnungslos, was sie erwartet. Bis sie die dicken Pinsel sehen und Anita ruft: "Okay, das wird nackt, Leute!" Während diese Erkenntnis bei den meisten Topmodel-Anwärterinnen für aufgeregtes Getuschel sorgt, reagiert Lieselotte verhalten. Sie erklärt: "Ich geh nie zur Sauna. In der DDR damals gab es FKK: Freikörperkultur. Ich bin immer an den Badeanzug-Strand. Gerne nackt ins Wasser zum Baden. Aber ansonsten ist Nacktheit für mich was Privates."

Martina steht dem Bodypainting-Shooting positiv gegenüber

Best-Ager-Model Martina ist dagegen offen für die neue Challenge: "Ich freue mich schon drauf, ich bin sehr gespannt." Lieselotte resümiert: "Nacktshooting, gehört auch für ein Model dazu, das zu machen." Doch für sie persönlich sei damit eine Grenze erreicht: "Da ist jetzt ein Punkt, wo ich auch sage: So lieb, wie ich meine Heidi hab. Aber ich selbst – das muss wirklich nicht sein."

Unverständnis bei Juliana

Juliana und Lena versuchen, das Best-Ager-Model zu überreden, sich zumindest an der Aufgabe zu versuchen. Während Lena Verständnis für Lieselottes Bedenken zeigt, kann Juliana das Verhalten der 66-Jährigen nicht verstehen. Im Backstage-Interview macht sie ihrem Ärger Luft: "Ich find's echt beschi**en, dass Lieselotte es nicht wenigstens probiert hat. Man wusste es auch schon vorher, dass so was eventuell kommen kann. Deswegen find ich's halt einfach blöd. Weil sich tausend andere dafür den Ar*** aufgerissen hätten."

Lieselotte will GNTM 2022 verlassen

Bedrückt läuft Lieselotte den Strand entlang zum Fotoset, um Heidi ihre Entscheidung mitzuteilen.

Die Rentnerin beginnt das Gespräch mit den Worten: "Heidi, darf ich dich umarmen? Zum Abschied?"

Heidi ist verdutzt: "Wie, was, wie was?"

Lieselotte versucht sich zu erklären: "Ich weine wegen dir, weil ich dich nicht mehr sehe."

Die Modelchefin kann Lieselottes Gedanken nicht folgen: "Aber warum denn?"

Die 66-Jährige sagt: "Weil ich mich nicht nackig ausziehe."

Von Lieselottes Reaktion auf das Shooting ist Heidi sehr überrascht: "Dass gerade die lockere Lieselotte ein Problem mit Nacktheit hat ... hätte ich im Leben nicht gedacht." Abermals versucht Lieselotte, ihre Beweggründe zu verdeutlichen: "Meine Nacktheit geht doch niemanden was an. Nur mich selber." Sie lacht etwas unbeholfen und drückt die Modelchefin noch einmal fest an sich.

Heidi zu Lieselotte: "Ich lass dich nicht nach Hause fahren"

Aber so einfach lässt Heidi das Best-Ager-Model nicht gehen. Sie redet der ehemaligen Lehrerin ins Gewissen: "Lieselotte, erstens weißt du, dass das immer kommt. Du hast dich so angestrengt. Lieselotte, du hast dich so da durchgewurschtelt. So da durchgekämpft. Da willst du doch jetzt nicht nach Hause fahren, Lieselotte."

Sie bietet ihr an, die Challenge angezogen auszuprobieren: "Ich lass dich nicht nach Hause fahren. Du spinnst wohl, Lieselotte." An der Uhr angekommen, hilft Heidi Lieselotte, Posen zu finden, mit denen intime Körperstellen elegant verdeckt werden können – und überzeugt Lieselotte damit schließlich zu bleiben.

Mit Heidis Hilfe springt Lieselotte über ihren Schatten

Im Backstage-Interview sagt die 66-Jährige überglücklich: "Ich war so erleichtert und gerührt. Sie lacht und ist wie ne Freundin. Sie hat den Ton gefunden, um mich einfach zu kriegen." Heidi ist ebenfalls happy: "Zum Glück konnte ich sie doch noch ermutigen, das Shooting mitzumachen." Und fügt hinzu: "Ein Nacktshooting ist nichts, wofür man sich schämen muss! Ich selbst bin praktisch ein Profi auf dem Gebiet und achte natürlich sehr darauf, dass sich meine Models wohlfühlen und immer ästhetisch aussehen."

Heidi wünscht sich mehr Selbstvertrauen vom Best-Ager-Model

Als Lieselotte später mit funkelndem Bodypainting am Set ankommt, unterstützt Heidi sie abermals mit Tipps für Posen. Am Ende ist Heidi begeistert und lobt Lieselotte für ihre Performance: "Nach dieser Nummer wackelst du auf gar keinen Fall. Du bist definitiv weiter." Und redet ihr noch einmal ins Gewissen, um das volle Potenzial aus dem Best-Ager-Model herauszukitzeln: "Aber hör mal: Du musst einfach ein bisschen mehr Selbstvertrauen haben."

