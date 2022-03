Fantasy-Edition mit besonderen Herausforderungen

In Woche 9 wird es verspielt und elegant zugleich, denn die Fantasy-Edition steht an. Bei einem actionreichen Shooting präsentieren die Models bunt verzierte Plüsch-Outfits in schwindelerregenden Höhen.

Außergewöhnlich wird auch der anschließende Entscheidungs-Walk, denn die Models laufen in langen, eleganten Roben aus einem überdimensionalen Mund auf den Catwalk. Dabei steht Modelchefin Heidi Klum in dieser Woche die deutsch-britische Choreografin und Stage Coachin Nikeata Thompson zur Seite, um die Posings und Bewegungen der Models auf jedes noch so kleine Detail zu prüfen.

Im Clip: Das passiert in Folge 9 von "Germany's Next Topmodel"

Nikeata Thompson unterstützt Heidi Klum

Nikeata Thompson gehört schon lange zur GNTM-Familie und unterstützt Heidi seit vielen Jahren als Catwalk-Coachin und Beraterin. Für Posings, Schrittfolgen und Choreografien ist die 41-Jährige genau die Richtige, denn dahingehend sammelt sie schon ihr halbes Leben lang Erfahrungswerte.

Zusammenarbeiten von Lena Meyer-Landrut bis Tom Hanks

Nikeata Thompson wurde 1980 in Birmingham geboren und hat jamaikanische Wurzeln. Mit sechs Jahren kommt sie nach Deutschland. Nachdem sie zunächst eine Karriere als Leichtathletin anstrebt, entdeckt sie mit 19 Jahren eine neue Passion: das Tanzen. Als Choreografin ist sie für Musikgrößen wie Jan Delay und Lena tätig. Auch international arbeitet sie mit Stars wie Tom Hanks und Sean Paul zusammen.

TV-Auftritte bei "Masters of Dance" und "The Voice of Germany"

In die Öffentlichkeit tritt Nikeata zunehmend durch ihre Beteiligung als Jurymitglied an TV-Formaten wie "Got to Dance" und "Masters of Dance". Außerdem wirkt sie bei "The Voice of Germany" als Head of Choreography mit. Seit 2011 betreibt Thompson zudem eine erfolgreiche Tanz-Agentur.

Welche Teilnehmerinnen können Nikeata und Heidi von sich und ihrem Potenzial überzeugen? Und für wen reicht es am Ende nicht für die nächste Runde?

Das siehst du am Donnerstag, 31. März 2022, bei "Germany's Next Topmodel" um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

