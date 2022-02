Hier findest du die offizielle Playlist der 17. Staffel

Ob volle Power oder doch etwas ruhiger: Auf der Playlist findest du die geballte Ladung "Germany’s Next Topmodel". Die Playlist löst das seit 2018 regelmäßig veröffentlichte GNTM-Album ab und ist auf allen bekannten Streaming-Plattformen wie Spotify, iTunes oder Deezer zu finden.

Hier geht's zur Spotify-Playlist >>> GERMANY'S NEXT TOPMODEL <<<

Folge 3 bildet Startschuss für eine geballte Ladung gute Musik

In Folge 3 haben zehn Models die Chance im Opener der neuen Staffel mitwirken zu können. Diese Folge bildet den Startschuss für die musikalische Untermalung von "Germany's Next Topmodel". Denn Highlight-Songs der Staffel gibt es nun direkt und von überall abrufbar in der offiziellen Playlist.

Jede Woche landen ausgewählte Songs der Sendung direkt in der Playlist. So bekommst du jede Woche neue musikalische Leckerbissen um die Ohren. Damit verkürzt du dir nicht nur die Wartezeit auf die nächste Folge, sondern hast auch die perfekte Playlist, um dir jederzeit deine Laune zu boosten oder den Tag mit guten Vibes ausklingen zu lassen.

Im Clip: Wer schafft es in den #GNTM-Opener 2022?

Ed Sheeran, Sofía Reyes, Coldplay und viele mehr

Bis heute Abend musst du dich aber nicht gedulden, denn schon jetzt ist die offizielle GNTM-Playlist randvoll gefüllt mit absoluten Stimmungsmachern wie "abcdefu" von GAYLE oder "Marte" von Sofía Reyes & Maria Becerra.

