GNTM 2022 – Preview Folge 10: "Wir zwingen niemanden, hier zu sein"

Im Clip: Teaser: Das passiert in #GNTM Folge 10

Erst freuen sich die Models noch, denn Heidi fragt in einer Videobotschaft: "Wieso eigentlich nur eine Casting-Woche, wenn man auch zwei haben kann?" In der 10. Folge von "Germany's Next Topmodel" ist demnach noch mehr Kampfgeist gefragt als sonst. Laut Heidi ist ein Model ohne Job nämlich kein Model.

Lieselotte platzt der Kragen

Lieselotte ahnt angesichts des Casting-Marathons in L.A. schon, dass ihr eine harte Zeit bevorsteht. Am anstrengendsten werde jetzt der Konkurrenzkampf, stellt die 66-Jährige fest. Als sie unter anderem mit Lou-Anne und Sophie an einem Tisch sitzt, scheint sich ihr Verdacht zu bestätigen. Lou-Anne lässt Lieselotte wissen: "Wir zwingen niemanden, hier zu sein." Daraufhin wird Lieselotte "langsam sauer". "Stop!", bringt sie ihre Mitstreiterinnen zum Schweigen.

Auch Sophie wird bewusst: "[Es] ist halt echt ein hartes Game und es wird immer härter, je näher wir dem Ziel kommen." Sie bricht in Tränen aus. Luca gibt sich gefasster, erkennt aber ebenfalls, dass man "sich hier einfach nie sicher" sein kann.

Die Gesichter der Models sprechen Bände

Für wen hat Heidi nach dem Shooting an einem Küchen-Set "leider kein Foto"? Nicht nur die kurz eingeblendeten Gesichter von Lieselotte und ihren Mitstreiterinnen in der Preview lassen vermuten, dass eine nervenaufreibende Entscheidung bevorsteht. "Ich bin schockiert. Ich find's krass", lässt Sophie die Spannung auf Folge 10 von GNTM steigen.

Welche Topmodel-Anwärterin letztlich aufatmen kann und weiterkommt – und welche nicht –, das siehst du am 7. April 2022 bei "Germany's Next Topmodel" um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

