In Folge 15 von "Germany's Next Topmodel" steht das wichtige Foto-Shooting für die "Harper's Bazaar" an: Die Models müssen nun beweisen, warum gerade sie auf das Cover des renommierten Magazins gehören. Und auch der Einzug ins Halbfinale stellt die GNTM-Teilnehmerinnen vor einige Herausforderungen, denn im Entscheidungs-Walk ist diesmal ihr Rhythmus-Gefühl gefragt.