GNTM 2022 – Preview Halbfinale: Wer schafft es ins Finale?

Die Folge vor dem großen Finale verspricht Spannung pur, denn Modelchefin Heidi hat sich für das Fotoshooting eine ganz besondere Herausforderung überlegt.

Fotoshooting in schwingender Höhe

Für das letzte Foto vor dem Finale müssen die Models zeigen, was sie in den vergangenen 16 Wochen gelernt haben. Heidi Klum hat dafür eine atemberaubende Location, tolle Outfits und eine ganz besondere Gastjurorin ausgewählt. "Meine Tochter wird diese Woche meine Gastjurorin sein", kündigt das Topmodel an. Die 18-jährige Leni wird ihrer Mutter in Folge 16 mit Rat und Tat zu Seite stehen.

Wer schwindelfrei ist, hat beim Fotoshooting mit Starfotograf Kristian Schuller einen klaren Vorteil, denn es geht auf einem Schwingstab über vier Meter hoch hinaus. "Fürs Finale tut man einfach alles. Die Challenges werden nicht einfacher und wir müssen uns natürlich beweisen", sagt Anita.

Lou-Anne: "Das ist der letzte Walk nach 16 Wochen"

Beim Entscheidungs-Walk wird es richtig heiß, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Kandidatinnen werden mit einem brennenden Rock über den Laufsteg schreiten. Die Anspannung bei den Halbfinalistinnen ist groß. "Man muss das wirklich begreifen. Das ist der letzte Walk nach 16 Wochen", sagt Lou-Anne. Auch dieses Mal ist Leni Klum wieder dabei. "Wer hätte das gedacht, dass ich mit dir mal über den 'Germany's Next Topmodel'-Laufsteg laufen werde", sagt Heidi strahlend.

Wie werden die Models sich im Feuer-Rock schlagen und wer wird ins langersehnte Finale einziehen?

Für wen ist die Reise bei "Germany's Next Topmodel" im Halbfinale vorbei? Das erfährst du am 19. Mai um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

