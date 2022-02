In Folge 4 reisen die Models nach Mykonos. Alle wichtigen Infos zur 17. Staffel von GNTM kannst du hier nachlesen.

Im Clip: Das passiert in #GNTM Folge 4

Es wird laut und extrem actionreich: In Folge 4 stehen die Models vor großen Herausforderungen. In einem spektakulären Videodreh, bei dem die Models aus einem Auto katapultiert werden, kommt es darauf an, Ausdruck und Haltung zu bewahren. Welche der 24 GNTM-Models kann Heidi von sich überzeugen?

Harmonie oder Konkurrenz?

Bisher hatten sich die Models größtenteils gegenseitig unterstützt. Ändert sich die Solidarität ab jetzt? "Der Konkurrenzkampf ist natürlich eröffnet", gibt Anita einen Ausblick auf die Stimmung zwischen den Models. Doch nicht nur beim Videodreh wird es aufregend – auch die Models stehen emotional immer mehr unter Spannung. Manche würden mit allen Mitteln gewinnen wollen, gesteht Lenara unter Tränen im Interview.

Große Überraschung: Wer verlässt GNTM?

Damit nicht genug: Die 4. Folge hat es in sich. Eine Kandidatin wird die Show sogar freiwillig verlassen – zur großen Überraschung der anderen Models und der Modelchefin Heidi. Wer tritt aus eigenem Entschluss die Heimreise an?

Und es bleibt bis zum Schluss aufregend: Ein wackliger Catwalk mitten im Meer in bunten Glitzer-Outfits stellt den perfekten Abschluss dieser Woche dar. Wer meistert den Laufsteg und für wen hat Heidi kein Foto? Die Antworten darauf gibt es am 24. Februar 2022 um 20:15 auf ProSieben und auf Joyn.

