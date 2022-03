Der Druck steigt in der Castingwoche

"Irgendwie habe ich meine ganze Persönlichkeit vergessen", meint Luca nach einem Casting. Ihr Blackout hat wohl auch mit der Anspannung zu tun, die diese Woche deutlich zu spüren ist. Jede der Topmodel-Anwärterinnen möchte bei den Kunden punkten und sich von ihrer besten Seite zeigen. Dass dabei auch Konkurrenz unter den Frauen aufkommt, ist klar. Wer bekommt eine Absage und wer kann von sich überzeugen?

Die Elimination am Flughafen

Da Diversity in dieser Staffel klar im Mittelpunkt steht, ist der Modeschöpfer Jean Paul Gaultier als Gastjuror bei "Germany's Next Topmodel" genau in seinem Element. Er steht schon lange für die Lossagung von alten Idealen der Modewelt und das Annehmen von Andersartigkeit. Gerade der diesjährige Cast sollte den weltbekannten Modedesigner daher begeistern.

Bei der Elimination am Flughafen geht es für die Models in den auffälligen Looks auf den Laufsteg. Dort müssen sie sich dem kritischen Blick Heidi Klums und der Bewertung Jean Paul Gaultiers stellen.

Welche Frauen Heidi und Jean Paul Gaultier überzeugen können, erfährst du am Donnerstag um 20:15 auf ProSieben und Joyn.

