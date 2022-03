GNTM 2022: Das große Umstyling – "Wir bringen die Dauerwelle zurück"

Inzwischen sind wir bei Folge 6 der aktuellen GNTM-Staffel. Alles Wissenswerte zur 17. Staffel gibt es hier zum Nachlesen.

Im Interview hat sich Luca zum Umstyling geäußert: "Ich glaube, es könnte so eine Art Wolf Cut werden"

Im Clip: Neues Land, neuer Look: Umstyling in Los Angeles

Umzug in die Model-Villa: Neue Looks inklusive

Es ist endlich so weit! Die GNTM-Models dürfen ihre Villa in Los Angeles beziehen. Manche waren noch nie so weit weg von ihrem Zuhause. Und in L.A. wartet direkt die nächste Überraschung auf sie: das Umstyling! Was wird die Models erwarten? Pony oder Pixie Cut? Blonder Bob oder dunkle Lockenpracht und Extensions? Die Spannung steigt.

Den Models geht es an die Haarpracht

In Folge 6 kommt endlich wieder Farbe ins Spiel, die Scheren werden gewetzt und die Lockenwickler gezückt. Die Models der 17. Staffel könnten nicht unterschiedlicher sein. Von Julianas natürlich langer Mähne bis hin zu Lou-Annes Buzzcut und Violas pinken Haaren – es ist alles dabei. Wer freut sich über die Veränderung und bei wem fließen die Tränen? Die Liste möglicher Haarschnitte ist lang und die Vorstellung der Models von ihrer eigenen Frisur zum Teil schon ganz klar.

Ob sich die Stylingwünsche der Models erfüllen werden, erfährst du am Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

