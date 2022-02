Im Clip: Barbara – mit 68 Jahren zum Topmodel

In der dritten Folge von "Germany's Next Topmodel" 2022 dreht sich alles um die Werbung für die 17. Staffel. Das Shooting für die deutschlandweite Plakatkampagne übergibt Heidi vertrauensvoll an ihren Freund, Kollegen und Gastjuror, den legendären Starfotografen Rankin. Der gebürtige Schotte ist berühmt-berüchtigt. In den vergangenen GNTM-Staffeln kristallisierte sich heraus: Rankin nimmt kein Blatt vor den Mund und hat sehr hohe Ansprüche an die Models vor seiner Kamera.

Barbara verrät ihre Schönheitstipps

Barbara befindet sich in der ersten Gruppe, die sich auf einem Gerüst für Rankin in Szene setzen soll. Als der Fotograf die älteste Kandidatin der diesjährigen Staffel am Set sieht, ist er schwer beeindruckt. Er fragt nach ihrem Alter und kann kaum glauben, dass sie 68 Jahre alt ist. "Was ist dein Geheimnis?", will er wissen. Barbara schwört auf Yoga, Fitness und "tanzen nach Gefühl".

Ebenso wie ihre Mitstreiterinnen gibt Barbara Vollgas, um dem Fotografen verschiedene Posen anzubieten. Heidi ist mit Barbaras Darbietung jedoch überhaupt nicht zufrieden. Die Best Agerin erhält ein paar Tipps von der Modelchefin und entfaltet daraufhin ihr volles Potenzial. Heidi ist happy mit dem Endergebnis: "Barbara sieht auch mega aus."

Rankin ist begeistert von der Best Agerin

Nach dem Shooting schwärmt Rankin in den höchsten Tönen von der 68-Jährigen: "Barbara ist wunderschön. Sie ist wirklich umwerfend." Sein Fazit: "Barbara ist eine potenzielle Gewinnerin."

Rankins Riesenlob konnte das Best-Ager-Model backstage zwar nicht hören. Dennoch ist die Flensburgerin euphorisch nach dem Shooting: "Posen könnte ich den ganzen Tag. Das bringt mir total viel Spaß." Bewahrheitet sich Rankins Einschätzung? Schafft es Barbara tatsächlich bis ins Finale und holt sie sich sogar den Sieg?

