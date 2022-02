Groß angelegte 360-Grad-Kampagne

Die 17. Staffel von "Germany's Next Topmodel" wird in einer groß angelegten 360-Grad-Kampagne angekündigt. Dazu zählen nicht nur die 10.000 Plakatflächen ab 1. Februar in ganz Deutschland inklusive XXL-Plakat, sondern auch Social Media Ads auf allen großen Plattformen. Schon vorher werden die vier Motive in allen wichtigen Magazinen Deutschlands veröffentlicht. Darüber hinaus läuft der #GNTM-Trailer auf zwei der größten digitalen Flächen in Deutschland in Hamburg und in Berlin.

Die 17. Staffel von "Germany's Next Topmodel" siehst du ab dem 3. Februar um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

