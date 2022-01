Die erste Folge führt die angehenden Models in die griechische Hauptstadt Athen. Im Umfeld des neoklassizistischen Prachtgebäudes Zappeion treffen die Teilnehmerinnen nicht nur auf Heidi Klum, sondern auch auf Pop- und Stilikone Kylie Minogue.

2022: Das Jahr der Neuerungen

Egal welches Alter, egal welche Größe: So vielfältig wie jetzt war GNTM noch nie. Nachdem nun selbst in der Modewelt die Anforderungen an das Aussehen von Models angepasst wurden, stehen nun die Pforten für vollkommen unterschiedliche Frauentypen offen.

Klein, groß, petite, curvy, 18 oder 68 Jahre alt: Sie alle bekommen ab Folge 1 dieselbe Chance, sich vor Heidi Klum und den jeweiligen Gastjuror:innen zu beweisen. Einzig die Leistung zählt – und der Wille, Germany’s Next Topmodel zu werden.

Heidi selbst zeigt sich extrem begeistert und voller Vorfreude: "Unser Cast dieses Jahr ist so toll […]. Mein Traum ist endlich wahr geworden!"

Im Clip: Bewährungsproben in Athen

Die erste Fashionshow in Athen

In der 17. Staffel GNTM wird nicht lange gefackelt. Die Models müssen im Inneren des Zappeions, umrahmt von beeindruckenden ionischen Säulen, einen Walk vor Publikum aufs Parkett legen.

Unter den wachsamen Augen von Heidi Klum und Gastjurorin Kylie Minogue – die australische Popikone kennt sich bestens mit Fashion aus – zeigen die Frauen erstmals ihr Können. Dabei sind sie in schlicht-glamouröse Outfits in natürlichen Tönen gehüllt. Lorbeerkränze erinnern an den Stil griechischer Göttinnen.

Freuen kannst du dich unter anderem auf Barbara (68), die älteste Teilnehmerin, das Mutter-Tochter-Gespann Martina (50) und Lou-Anne (18), das stark tätowierte Curvy Model Lenara (24) und Viola (21), die schon im Vorfeld der Sendung mit ihrer quirligen Art auf sich aufmerksam machen konnte.

Allerdings ist Vorsicht geboten: Wie einige Models schmerzlich erfahren werden, kann es auf dem Catwalk etwas rutschig sein.

Die 17. Staffel von "Germany's Next Topmodel" siehst du ab dem 3. Februar um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Das könnte dich auch interessieren: