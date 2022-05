GNTM 2022 – Vom Laufsteg zum Dance Floor: Popsängerin Ava Max ist Gastjurorin in Folge 15

Im Clip: Teaser - Das passiert in #GNTM Folge 15

In Folge 15 wird der Laufsteg zur großen Bühne

In Folge 15 von "Germany's Next Topmodel" unterstützt die 28-jährige Sängerin Ava Max Modelchefin Heidi Klum bei der Entscheidung, welche GNTM-Teilnehmerinnen ins Halbfinale einziehen werden. Dabei müssen die Models über ihre Grenzen gehen, denn der Einzug ins Halbfinale funktioniert nur über den richtigen Hüftschwung und die passenden Tanzeinlagen. In Lack, Leder und Mesh gekleidet, sollen sie auf dem Laufsteg zu Ava Max' neuen Song "The Motto" performen. Dafür müssen die Kandidatinnen zeigen, was in ihnen steckt.

Ava Max: Durchbruch mit "Sweet but Psycho"

Nur mit Schweiß, Fleiß und den richtigen Tanzschritten kann der Einzug ins Halbfinale gelingen. Dafür ist auch der Ehrgeiz der Models gefragt. Damit kennt sich Ava Max selbst nur zu gut aus. Bereits im Alter von 14 Jahren bat sie Musiker Pharrell Williams um Hilfe, um den Einstieg ins Musik-Business zu schaffen. 2018 gelang ihr schließlich mit der Hit-Single "Sweet but Psycho" der internationale Durchbruch.

Gastjurorin arbeitete mit Vice und Jason Derulo zusammen

Nach der Veröffentlichung ihrer Single "Sweet but Psycho" arbeitete Ava Max mit Vice und Jason Derulo an dem Song "Make Up". 2020 erschien schließlich ihr Debütalbum "Heaven & Hell". "Heute ist auf jeden Fall die Herausforderung, dass wir eine gute Tanz-Performance abliefern und dann den Übergang zum Walk meistern", sagt Lou-Anne vor dem Entscheidungs-Walk.

Bekannte Songs:

"Sweet but Psycho" (2018)

"So Am I" (2019)

"My Head & My Heart (2020)

Das wichtigste Shooting der gesamten Staffel: Harper's Bazaar

In Folge 15 steht das wichtigste Shooting der gesamten Staffel an: Denn nur ein Model wird es auf das Cover der Harper's Bazaar schaffen. Am Set in der kalifornischen Wüste entscheidet sich, welche Kandidatin es auf das Cover der renommierten Modezeitschrift schafft. Chefredakteurin Kerstin Schneider sucht ein neues Gesicht für das Titelbild der diesjährigen Juni/Juli Ausgabe. Werden die Models den prüfenden Blicken standhalten?

Welche GNTM-Teilnehmerin wird dem prüfenden Blick von Modelchefin Heidi und Kerstin Schneider standhalten und mit ausdrucksstarken Posen überzeugen?

Das Viertelfinale von "Germany's Next Topmodel" siehst du am 12. Mai um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

Das könnte dich auch interessieren: