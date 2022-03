Die wichtigsten Infos zur 17. Staffel von "Germany's Next Topmodel" gibt es hier im Überblick.

Wer ist noch im Rennen um den Titel und wer musste "Germany's Next Topmodel" 2022 schon verlassen?

"Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an" – das könnte auch das Motto von Lieselotte sein: Denn sie ist mittlerweile die älteste der noch verbliebenen 19 Kandidatinnen bei "Germany's Next Topmodel". Zwischen der 66-Jährigen Lieselotte und der jüngsten Teilnehmerin liegt ein Altersunterschied von fast 50 Jahren. Die ehemalige Musikerin beweist jedoch jede Woche aufs Neue: Sie kann locker mit den jüngeren Models mithalten.

Im Clip: Das Sedcard-Shooting steht an

Lieselotte als Vorbild für viele ältere Frauen

Beim Entscheidungs-Walk in dieser Woche verwandeln sich die Models in geheimnisvolle Aufziehpuppen. Nachdem das Laufwerk der aufgezogenen Puppen zum Stehen kommt, sollen sie aus der Starre erwachen und selbstbewusst über den Laufsteg schreiten. Lieselotte meistert die Aufgabe zwar "ganz anders" als die anderen Kandidatinnen – doch Modelchefin Heidi Klum zeigt sich umso begeisterter: "Sie sah extrem gut aus", lautet ihr Urteil. Auch das kanadische Supermodel und Gastjurorin Coca Rocha schwärmt von Lieselotte, die mit ihren 66 Jahren umwerfend sei. Lieselotte sei der beste Beweis, dass man "nicht 20 sein muss, um als Model zu arbeiten".

Riesengroßes Lob von Heidi für Lieselotte

Lieselottes Auftritt auf dem Catwalk hat spürbare Eindruck bei den beiden Topmodels hinterlassen. Bei der Entscheidung spricht Heidi gegenüber Lieselotte noch mal ein riesiges Lob aus: "Du kannst echt mithalten mit den jungen Hühnern. Heute war dein Tag." Coco geht sogar noch weiter mit ihrem positiven Feedback: "Du bist ein großes Vorbild für Frauen in einer Altersklasse, in der diese oft das Gefühl haben, sie sollten aufgeben." Aber durch ihre tolle Performance habe die Best Agerin allen Frauen draußen Mut gemacht, mehr aus sich selbst zu machen. Als logische Konsequenz erhält Lieselotte ihre Sedcard und damit das Ticket in die nächste Runde. Die Berlinerin überzeugte nicht nur Heidi und Coco, sondern hoffentlich auch ganz viele andere Frauen.

Wie die Reise von Lieselotte bei "Germany's Next Topmodel" weitergeht, siehst du donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben oder auf Joyn und in der Wiederholung immer freitags um 20:15 Uhr auf sixx.

