GNTM 2022: So fühlen sich Viola und Inka nach ihrem Aus

Viola und Inka mussten "Germany's Next Topmodel" nach der 10. Folge hinter sich lassen. Die Begründung von Model-Chefin Heidi Klum: Bei Viola haben die Kunden "einfach Angst", sie zu buchen. Inka muss an ihrem Posing und ihrer Mimik arbeiten. Was die zwei Ex-Teilnehmerinnen von Heidis Entscheidung halten und wie es ihnen heute geht, erzählten Viola und Inka jetzt in einem Interview auf der Instagram-Seite von GNTM.

Inka war "ziemlich überrascht"

Während es Viola "sehr gut" geht, gibt Inka zu, dass sie die TV-Ausstrahlung von Folge 10 mehr getroffen hat als gedacht. Warum die 19-Jährige von Heidis Entscheidung "ziemlich überrascht" war und wie die Zukunftspläne von ihr und Viola aussehen, kannst du dir hier ansehen:

"Germany's Next Topmodel" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

Das könnte dich auch interessieren: