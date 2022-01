Im Clip: Der Opener-Song von Heidi Klum und Snoop Dogg

Heidis neuer Song mit Snoop Dogg

"Germany's Next Topmodel" 2022 steht vor der Tür. Für die 17. Staffel hat sich Topmodel Heidi Klum etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Gemeinsam mit Rap-Legende Snoop Dogg singt sie den neuen Titelsong "Chai Tea with Heidi". Ihr gemeinsamer Track hat nicht nur Ohrwurmpotenzial: Die Choreografie kannst du jetzt Schritt für Schritt erlernen und auf TikTok zum Besten geben.

Der "Chai Tea With Heidi"-Tanz

Auf Instagram postet Heidi die passende Choreografie samt einer Anleitung von Tänzer und Choreograf Miguel Zárate, der sich die Schritte überlegt hat. Diese haben es in sich: Sowohl ein Sprung als auch eine schnellere Abfolge der Bewegungen hält einen auf Trab. Wer den TikTok-Tanz lernen will, der kann sich das Video hier ansehen.

Die Stars im Tanzfieber

Sowohl auf TikTok als auch auf Instagram zeigen Stars, wie sie die Choreografie nachtanzen. Darunter die Moderatorinnen Karen Heinrichs und Annika Lau. Und auch Heidi Klums Tochter Leni postet ein Video von sich, wie sie zusammen mit Miguel Zárate die offizielle Choreografie von "Chai Tea With Heidi" tanzt.

Wer ist Miguel Zárate?

Miguel hat bereits mit großen Stars wie Rihanna, Miley Cyrus, Lady Gaga oder Adam Lambert zusammengearbeitet. Als Associate Choreographer hat er zudem auch an Shows wie "American's Got Talent" und "The X Factor" mitgewirkt.

Die 17. Staffel von "Germany's Next Topmodel" siehst du ab dem 3. Februar um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

