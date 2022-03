GNTM 2022: Die absoluten Must-haves der Models für jeden Kleiderschrank

Im Clip: Trendsetter aufgepasst: Das sind die Must-haves der Models

Fünf Teile – viele verschiedene Outfits: Der erste Tipp, den die Models jeder Frau bzw. jedem Mann ans Herz legen, sind sogenannte Basics. Das heißt: Eine Handvoll von neutralen Teilen, die man vielseitig kombinieren kann. Wichtig: Man sollte sich zu 100 Prozent darin wohlfühlen. Für Lena gehört dazu zum Beispiel ein weißes Paar Sneaker – ein "echter Allrounder".

Paulina: "Jacken sind das wichtigste Accessoire"

Paulina hat eine Schwäche für Jacken: Egal ob Blazer, Fellwesten oder Lederjacken – die 32-Jährige besitzt viele unterschiedliche Exemplare, um damit jedes noch so unspektakuläre Outfit aufzuwerten, wie sie erzählt. Bei einem Jacken-Modell sind sich jedoch alle Topmodel-Anwärterinnen einig: Der Blazer ist das absolute Must-have, mit dem man nichts falsch machen kann. Dieser lässt sich nämlich sowohl classy oder casual und sportlich als auch zum Business-Outfit tragen und vereint damit zahlreiche Stilwelten.

Welche Tipps die Models sonst noch haben und warum Lucas Katze dem Model vielleicht ein bisschen die Show stiehlt, siehst du im Clip.

Zu sexy oder unvorteilhaft: Die größten Fehlkäufe der Models

Doch trotz aller Kompetenz in Sachen Fashion verstecken sich auch bei den Topmodel-Anwärterinnen einige Modesünden im Schrank. Im Video präsentieren die Models ihre größten Fehlkäufe. Denn genauso wie bei uns allen befinden sich auch in ihrem Kleiderschrank Teile, die sie nicht mehr tragen oder die nicht mehr gefallen. Es ist alles mit dabei: eine Hose, die aufträgt, ein Kleid, das sehr tief blicken lässt, oder eine Sonnenbrille, die an ein Visier erinnert. Mehr dazu im Video.

Persönliche Einblicke: Hinter diesen Outfits steckt eine Geschichte

Für viele ist der Kleiderschrank nicht nur ein Möbelstück, sondern eine Kiste mit vielen Erinnerungen an schöne Momente – so auch bei den GNTM-Teilnehmerinnen. Jede der Models hat eines oder mehrere Teile mit Bedeutung im Schrank. Im Video verraten sie, welche Outfits ihnen besonders am Herzen liegen und welche Geschichte dahintersteckt: von einer Lederjacke, die an den gemeinsamen New-York-Urlaub erinnert, über einen "Matrix"-Mantel oder eine ausrangierte Hose vom Freund ist alles dabei. Mehr spannende Storys hinter den Klamotten der Topmodel-Anwärterinnen erfahrt ihr im Video.

Das könnte dich auch interessieren: