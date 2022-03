Im Clip: Wie sieht das Umstyling der GNTM-Models 2022 aus?

Mit gemischten Gefühlen blicken die Kandidatinnen dem großen Umstyling entgegen. Denn in den vergangenen Staffeln gab es bereits einige krasse Typveränderungen, die durchaus für Tränen bei den Kandidatinnen sorgten. Wen könnte es dieses Jahr treffen?

Werden Anitas Haare abgeschnitten?

Lena und Luca sind sich einig. Sie können sich vorstellen, dass Anita ein auffälliges Umstyling erhält. Im Video-Interview mutmaßt Lena: "Was ich mir vorstellen könnte: Anita hat ja sehr lange, sehr dunkle Haare. Dass sie so einen schulterlangen Cut bekommt. So Bob-mäßig."

Luca empfiehlt Anime-Cut

Auch Luca sieht bei Anita viel Potenzial für ein Make-over: "Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass sie bei Anita die Haare kürzer machen. Sie hat ja richtig lange, schöne schwarze Haare." Und sie hat sogar einen Vorschlag, welcher Haarschnitt Anita sehr gut stehen würde: "Ich könnte mir bei ihr so einen Anime-Cut vorstellen. Ich glaube, bei ihr würde das megageil ausschauen."

Werden die beiden recht behalten? Und würde Anita ihre Frisur überhaupt verändern lassen?

Was sich Modelchefin Heidi Klum und ihr Stylistenteam für Anita und die anderen Topmodel-Anwärterinnen ausgedacht haben, siehst du am 10. März 2022 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

