GNTM 2022: Alle Umstylings der Models

Im Clip: Vorher-nachher-Vergleich

Welche Models haben ein Umstyling bekommen?

Diese 8 der 21 Models haben ein Umstyling erhalten:

Noëlla

Lieselotte

Vanessa

Sophie

Jasmin

Luca

Vivien

Jessica

So sehen die Models nach dem Umstyling aus. Der Vorher-nachher-Vergleich:

Noëlla

Wie sehr sich Noëlla über ihr Umstyling gefreut hat, lest ihr hier nach.

Lieselotte

Lieselotte malt sich nach ihrem Umstyling sogar Chancen bei Brad Pitt aus. Die Story findet ihr hier.

Vanessa

Für Vanessa ist ihr Makeover ein Wechselbad der Gefühle. Anfänglich "hasst" sie es, später schmettert sie einen tollen Walk hin und spricht von einem ganz neuen "Attitude". Ihre Gefühls-Achterbahn haben wir für euch festgehalten.

Sophie

Sophie erkennt sich anfänglich gar nicht wieder: "I'm a whole different person." Die Story zu Sophies Makeover gibt es hier.

Jasmin

Jasmin ist mit ihrer neuen Haarpracht leider gar nicht zufrieden. Was sie dagegen tut und warum Heidi deshalb ein ernstes Wörtchen mit der Düsseldorferin reden muss, lest ihr hier nach.

Luca

Luca bekommt die erste Dauerwelle in 17 Jahren "Germany's Next Topmodel". Warum ihr Makeover ein Wechselbad der Gefühle war, lest ihr hier nach.

Vivien

"Who is she?" - Vivien erkennt sich beim ersten Blick in den Spiegel gar nicht wieder. Weshalb sie sich trotzdem bei Heidi bedankt, haben wir für euch festgehalten.

Jessica

Jessica bekommt eine Perücke. Ihr Urteil: "Ich bin echt überrascht. Ich sehe irgendwie aus wie eine Sängerin." Die Hintergrundgeschichte ihres Makeovers gibt es hier

Wann läuft die Umstyling-Folge?

Das Umstyling lief am 10. März 2022 in der 6. Folge von "Germany's Next Topmodel" 2022 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Wann ist die Wiederholung der 6. Folge zu sehen?

Die Wiederholung der Folge kannst du dir am Freitag, den 11. März, um 20:15 Uhr auf sixx ansehen. Alternativ gibt es die ganze Folge auf unserer Website oder auf Joyn.

Welches Umstyling bekommen die Kandidatinnen?

Im Interview äußern sich einige Models im Vorfeld, welche Umstylings sie sich wünschen würden und was ein absolutes No-Go wäre:

Das passiert in Folge 6

Pony, Pixie-Cut, blonder Bob oder eine dunkle Lockenpracht? Welche Typveränderung die Models bekommen, ist noch streng geheim. Sicher ist aber, dass sich Heidi Klum für ihre Topmodel-Anwärterinnen individuelle Looks überlegt hat.

Beim Entscheidungs-Walk präsentieren sich die Models nicht nur in ihrem neuen Look, sondern müssen sich ebenfalls bei einem zeitgleich stattfindenden Fotoshooting beweisen. Wer kann mit seiner Pose punkten? Gastjurorin in der 6. Folge ist die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Teilnehmerin Sarina Nowak.

"Germany's Next Topmodel 2022" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.