GNTM 2022 Umstyling heute: Lena – "Ich frage mich, ob ich bunte Haare bekomme"

Lena mit pinkfarbenen, orangefarbenen oder vielleicht doch blonden Haaren? Beim großen Umstyling ist alles möglich – natürlich abhängig vom jeweiligen Typ. In Folge 6 von "Germany's Next Topmodel" haben die Spekulationen ein Ende, denn in dieser Folge findet das Umstyling statt. Zuvor machen sich die Topmodel-Anwärterinnen im Interview Gedanken darüber, welche Veränderung sie erwarten könnte und was ein absolutes No-Go wäre.